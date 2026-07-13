– Foto: Rene Hofrichter
Update: Alle Sommertransfers der Brandenburgliga
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Brandenburgliga stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Brandenburgliga
Brandenburger SC Süd 05
Trainer: René Görisch
Zugänge: Ebrahim Bakhtiari (SV Hohennauen), Leo Kristian Schönemann (SpG Rathenow/Premnitz)
Abgänge: Justin Flint (Brandenburger SC Süd 05 II), Smarae Allamyar (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Trainer: Mirko Schult
Zugänge: Domenik Neugebauer (FV Erkner 1920), Koray Yaman (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Raif Yaman (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Smarae Allamyar (Brandenburger SC Süd 05)
Abgänge: Sebastian Schult (Karriereende), Kidus Bobas (FC Viktoria 1889 Berlin II)
BSG Stahl Brandenburg
Trainer: Robert Pocrnic
Zugänge: Arnold Kevin Dieffi Tezeuda (SV Empor Schenkenberg 1928), Nii Bruce Weber (1. FC Wilmersdorf)
Abgänge: Ibraima Cante (Unbekannt), Jean-Pierre Dellerue (Unbekannt), Maksymilian Boczek (Unbekannt), Malte Weise (Unbekannt)
FSV 63 Luckenwalde II
Trainer: Ingo Nachtigall
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Union Fürstenwalde
Trainer: Alexander Mikulin
Zugänge: Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
Abgänge: Ingo Wunderlich (Karriereende), Leonard Leuther (1. FC Frankfurt (Oder)), Leon Winkelmann (1. FC Frankfurt (Oder))
Ludwigsfelder FC
Trainer: Christof Reimann
Zugänge: Niclas Schulze (Werderaner FC Viktoria 1920), Julian Hartmann (SFC Stern 1900), Tim Schönfuß-Hahm (SFC Stern 1900), Nico Samuel Wobeser (SFC Stern 1900)
Abgänge: Igli Cami (FC Türk Kelsterbach), Jonathan Schwarz (Unbekannt), Konstantin Lehmann (Unbekannt), Hamza Hijazi (Unbekannt), Teisir Alhasan (Unbekannt), Uthman Mustapha (Unbekannt), Cliff Boanu (Unbekannt), Aaron Eichhorn (Karriereende), Ingo Rausch (Unbekannt), Yvonne Jachens (Unbekannt), Augusto Manzambi Bambi (Werderaner FC Viktoria 1920), Konstantin Lehmann (Werderaner FC Viktoria 1920), Gentijan Jerlija (NSF 1907)
MSV 1919 Neuruppin
Trainer:
Zugänge: Ole Ludwig (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Niklas Haase (SSV Havelwinkel Warnau), Peer-David Schiemann (Frohnauer SC 1946), Christoph Sperberg (SV Eintracht Alt Ruppin)
Abgänge: Jan Kistenmacher (Unbekannt), Marcus Lemke (Unbekannt), Volkmar Rechenberg (Unbekannt), Erik Prüfer (Unbekannt), Viktor Heorhiiev (Unbekannt), Rafael Conrado Prudente (Unbekannt), Dominik Horstmann (Unbekannt), Cashion Andrew London (Unbekannt), Lennart Jäger (Oranienburger FC Eintracht 1901)
Oranienburger FC Eintracht 1901
Trainer: Enis Djerlek
Zugänge: Phelan Ackerschewski (SSC Teutonia), Lennart Jäger (MSV 1919 Neuruppin), Jonas Dietrich (Berliner AK), Abdallah Shehadah (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Finn Ernemann (SG Union 1919 Klosterfelde), Meliksah Sahin (SFC Stern 1900), Florian Jaekel (SC Staaken)
Abgänge: Kuba-Siala Vulu (Unbekannt), Paul Berger (Unbekannt), Alexander Bloeck (Unbekannt), Tim Kretschmann (Unbekannt), Omar Ali Dieb (Unbekannt), Bojan Kljajic (Unbekannt), Tyren Kherraz (Unbekannt), Imre Kalman (Unbekannt), Elias Eckert (FC Hertha 03 Zehlendorf), Abdul-Hamid Saadaev (FC Hertha 03 Zehlendorf), Tyren Kherraz (TuS 1896 Sachsenhausen), Lennart Karolczak (TuS 1896 Sachsenhausen), Michael Stein (TuS 1896 Sachsenhausen), Bojan Kljajic (Werderaner FC Viktoria 1920)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: Robert Szczegula (SV Germania 90 Schöneiche II), Niklas Hannemann (MSV Zossen 07), Mattis Reszat (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
Abgänge: keine
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Trainer: Uwe Lehmann
Zugänge: Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg), Marcus Graf (Vereinslos), Richard Dannat (SG Union 1919 Klosterfelde), Lukas Noack (SV Sparta Lichtenberg), Ole Bresemann (FSV Berolina Stralau 1901), Jeremy Gampe (SV Sparta Lichtenberg)
Abgänge: Pascal Eifler (Karriereende), Tilo Scheffler (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II), Manuel Schmiedebach (Unbekannt), Clemens Teige (Pausiert), Leon Barlage (SG Einheit Zepernick 1925)
SV Altlüdersdorf
Trainer: Kai Brandt
Zugänge: Kai Brandt (Vereinslos), Michael Fuß (Vereinslos), Marvin Netzband (SV Altlüdersdorf II), Angelique Scheer (Vereinslos)
Abgänge: Dariusz Bucinski (Unbekannt), Fabien Tino Borchert (BSC Fortuna Glienicke), Ceif Ben-Abdallah (SG Einheit Zepernick 1925), Hafez El-Ali (SG Einheit Zepernick 1925)
SV Germania 90 Schöneiche
Trainer: Kevin Hetzel
Zugänge: Bell Wuillians Alfonso Lopez (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Tom Siegert (SC Oberhavel Velten), Lukas Rehbein (SV Sparta Lichtenberg)
Abgänge: Marco Spann (SV Germania 90 Schöneiche II), Julian Hentschel (FV Erkner 1920), Aaron Marcel Weber (FV Erkner 1920), Leo Zellmer (pausiert), Erich Jeschke (unbekannt), Niklaas Seifarth (unbekannt), Alexander Staske (unbekannt), Dominik Tuchtenhagen (SG Einheit Zepernick 1925)
SV Viktoria Potsdam
Trainer: David Karaschewitz
Zugänge: keine
Abgänge: Ben Sparmann (Unbekannt), Sebastian Lemgau (Unbekannt), Kyrylo Krasnopolskyi (Unbekannt), Owen Orobosa Osaghae (Unbekannt), Jonas Gutknecht (SV Viktoria Potsdam II), Nikolas Tix (Unbekannt), Pascal Borowski (Karriereende), Nils Gottschick (Karriereende)
TSG Einheit Bernau
Trainer: Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias Schönknecht
Zugänge: Liam Engfer (VfB Fortuna Biesdorf)
Abgänge: Jannis Theodor (FSV Lok Eberswalde), Enis Hot (VfB Fortuna Biesdorf)
TuS 1896 Sachsenhausen
Trainer: Torsten Thiel
Zugänge: Luca Thiel (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Tyren Kherraz (Oranienburger FC Eintracht 1901), Lennart Karolczak (Oranienburger FC Eintracht 1901), Paul Thomas (Post SV 1921 Zehlendorf), Michael Stein (Oranienburger FC Eintracht 1901), Ali Arab (VfB Fortuna Biesdorf II), Tom-Piet Ziemann (Birkenwerder BC 1908), Sören Peschel (SV Eintracht Alt Ruppin)
Abgänge: Edgar Kordecki (Unbekannt), Lion Renner (Unbekannt), Justin Komossa (Unbekannt), Yannic Rudolph (Unbekannt), Seyd Morteza Sadat (1. FC Lok Stendal), Dominic Schöps (TuS 1896 Sachsenhausen II)
Werderaner FC Viktoria 1920
Trainer: Mesut Özcan
Zugänge: Mesut Özcan (Vereinslos), Marvin Gladrow (RSV Eintracht 1949), Chris Marcel Kaerger (Fortuna Babelsberg), Dario Habelok (Concordia Wiemelhausen), Eric Leonard Krieg (SG Bornim), Moctar Nsangou Njoya (SG Bornim), Junior Fofana (VfB Trebbin), Bennet Otto (Werderaner FC Viktoria 1920), Patrice Voigt (Werderaner FC Viktoria 1920), Augusto Manzambi Bambi (Ludwigsfelder FC), Bob Chike Mike Okezie-Andicene (S.D. Croatia Berlin), Konstantin Lehmann (Ludwigsfelder FC), Viktor Pokataiev (Berlin Türkspor), Mustapha El Khanji (BFC Preussen), Bojan Kljajic (Oranienburger FC Eintracht 1901)
Abgänge: Felix Matthäs (FC Hertha 03 Zehlendorf), Tim Friedrich (SG Bornim), Tim Steuk (SG Bornim), Lennart Buchholz (SC Charlottenburg), Dima Ronis (SV Empor Schenkenberg 1928), Niclas Schulze (Ludwigsfelder FC), Rico Morack (Karriereende)