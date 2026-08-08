– Foto: Sven Leifer
Update: Alle Sommertransfer der Frauen-Bundesliga
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Für die neue Spielzeit stehen bei den Teams aus der Frauen-Bundesliga bereits die ersten Transfers fest. FuPa gibt den Überblick.
Alle Sommertransfer der Frauen-Bundesliga 2026/27
1. FC Köln
Trainer: Britta Carlson
Zugänge: Beke Sterner (SGS Essen), Pauline Carlotta Nelles (Arizona State Sun Devils / USA), Sophie Nachtigall (SC Freiburg), Laureta Elmazi (SGS Essen), Inga Schuldt (Hamburger SV), Alina Kerschbaumer (First Vienna FC), Elise Stenevik (FC Everton), Sædís Heiðarsdóttir (Valerenga Oslo), Paula Hoppe (1. FC Köln U21 II), Kathrin Hendrich (Chicago Stars FC / USA)
Abgänge: Sylwia Matysik (Hamburger SV), Adriana Achcinska (VfB Stuttgart), Sara Agrez (FC Liverpool), Martyna Wiankowska (Como 1907)
1. FC Nürnberg
Trainer: Isabel Bauer, Omar Adlani
Zugänge: Rebecca Adamczyk (SC Freiburg), Omar Adlani (FC Basel), Keira Bednorz (Eintracht Frankfurt II), Marie Bleil (SV Meppen), Charline Coutel (OL Lyonnes), Louna Lapassouse (FC Toulouse), Alexsandra Lobanova (Djurgardens IF)
Abgänge: Alina Mailbeck (pausiert), Aneta Polaskova (FC Viktoria 1889 Berlin), Klara Svensson Senelius (FC Rosengard), Beatrix Fördös (Inter Mailand), Luisa Guttenberger (RC Straßburg), Abigail Chaves (Vereinslos), Kristin Krammer (Malmö FF)
1. FC Union Berlin
Trainer: Marie-Louise Eta
Zugänge: Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin), Jill Janssens (TSG 1899 Hoffenheim), Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin), Nelly Smolarczyk (VfL Wolfsburg II), Jella Veit (Eintracht Frankfurt), Leela Egli (SC Freiburg), Andreas Kerwin (1. FC Union Berlin), Tobias Drössler (1. FC Union Berlin), Anna Czerwenka (FC Eilenburg), Monika Kunzelmann (Eintracht Frankfurt II), Paula Rintzner (FC Bayern München II)
Abgänge: Celine Frank (Verabschiedung am 10.5.2026), Sabrina Eckhoff (Verabschiedung am 10.5.2026), Marina Georgieva (Vertragsauflösung), Julia Kassen (SGS Essen), Athanasia Moraitou (FC Luzern), Alma Marie Plank Aagaard (SKN St. Pölten), Fatma Şakar (Fenerbahce Istanbul), Paula Rintzner (FC Carl Zeiss Jena), Leonie Köster (BSC Young Boys)
Bayer 04 Leverkusen
Trainer: Roberto Pätzold
Zugänge: Natasha Kowalski (SGS Essen), Lobke Loonen (FC Utrecht), Carolin Simon (FC Bayern München), Marlene Müller (RB Leipzig), Maja Sternad (SV Werder Bremen), Paulina Platner (SGS Essen), Emily Wallrabenstein (Eintracht Frankfurt II), Lumbardha Misini (Servette FC Chênois), Paulina Tomasiak (Gornik Leczna), Justine Brandau (Feyenoord Rotterdam)
Abgänge: Friederike Repohl (Karriereende), Katharina Piljic (VfL Wolfsburg), Anne Moll (VfL Bochum), Julia Mickenhagen (VfB Stuttgart), Ida Daedelow (VfL Bochum), Kristin Kögel (RC Straßburg), Juliette Vidal (Deportivo Alavés), Vanessa Haim (Vereinslos), Menglu Shen (Vereinslos)
Eintracht Frankfurt
Trainer: Nikolaos Arnautis
Zugänge: Larissa Michelle Mühlhaus (SV Werder Bremen), Jamilla Rankin (TSG 1899 Hoffenheim), Hanna Bennison (Real Madrid), Paulina Krumbiegel (Juventus Turin), Danique Tolhoek (Ajax Amsterdam), Pernille Sanvig (BK Häcken)
Abgänge: Lisanne Gräwe (1. FC Union Berlin), Jella Veit (1. FC Union Berlin), Ilayda Acikgöz (SC Freiburg), Géraldine Reuteler (FC Arsenal), Elisa Senß (Real Madrid), Eleni Markou (Vereinslos), Nadine Riesen (West Ham United), Nicole Anyomi (London City Lionesses), Remina Chiba (Juventus Turin), Pernille Sanvig (BK Häcken)
FC Bayern München
Trainer: José Antonio Barcala Garcia
Zugänge: Kassandra Potsi (SGS Essen), Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten), Sophie Proost (Twente Enschede), Regina van Eijk (Ajax Amsterdam)
Abgänge: Carolin Simon (Bayer 04 Leverkusen), Luzie Zähringer (VfB Stuttgart), Maria-Luisa Grohs (OL Lyonnes), Georgia Stanway (FC Arsenal), Julia Kreuzpaintner (FC Bayern München II), Lisa Karl (FC Bayern München II), Laila Portella (FC Bayern München II), Hanna Wegscheider (FC Bayern München II), Maria Plattner (FC Red Bull Salzburg), Natalia Padilla-Bidas (CD Teneriffa)
FSV Mainz 05
Trainer: Takashi Yamashita
Zugänge: Nicola Hauk (UMF Tindastóll / Island), Lara Martin (1. FC Saarbrücken), Ivana Slipcevic (SC Sand), Rio Takizawa (SC Sand), Paula Flach (SGS Essen), Saskia Matheis (SV Werder Bremen), Gentiana Fetaj (FC Luzern), Sabina Jackson (FC Basel), Christine Kilian (FSV Mainz 05 II), Leonie Stöhr (1. FC Saarbrücken), Laura Pawlowski (SV Hegnach), Mattson Strickler (Queen’s Golden Gaels / Kanada)
Abgänge: Jana Meierfrankenfeld (Karriereende), Jule Stendebach (TuS Wörrstadt), Ann Christin Schäfer (TuS Wörrstadt), Heidrun Sigurdardottir (Kickers Offenbach), Lisa Gürtler (Kickers Offenbach), Jana Chiara Löber (FSV Mainz 05 II), Laura Schmahl (FSV Mainz 05 II), Sarah Khalifa (Ohne Verein), Yuuka Fukuhara (Ohne Verein), Maren Michelchen (Ohne Verein), Tal Faingezicht (Ohne Verein), Miriam Sterrer (Linzer ASK), Tamar Goren (1. FFC Turbine Potsdam), Audrey Mas (TSV Amicitia Viernheim)
Hamburger SV
Trainer: Rodolfo Cardoso
Zugänge: Sylwia Matysik (1. FC Köln), Leïla Peneau (SKN St. Pölten), Jule Baum (SC Sand), Celainy Obispo (Feyenoord Rotterdam), Nikola Karczewska (Lazio Rom), Kinga Szemik (West Ham United)
Abgänge: Lea Paulick (Karriereende), Christin Meyer (FC Viktoria 1889 Berlin), Inga Schuldt (1. FC Köln), Mia Büchele (Eintracht Frankfurt II), Sophie Alice Profé (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Maria Mikolajová (SK Slavia Prag), Annalena Wucher (SKN St. Pölten), Emilia Angelika Hirche (Sporting Braga), Michela Croatto (pausiert), Vildan Kardesler (SC Sand), Almudena Sierra (Vereinslos), Jobina Verena Lahr (Vereinslos)
RB Leipzig
Trainer: Jonas Stephan
Zugänge: Marie Kleemann (Eintracht Frankfurt II), Sára Pusztai (Oud-Heverlee Leuven), Linde Veefkind (Oud-Heverlee Leuven), Emanuela Pfister (GC Frauen), Sophie Lindner (TSG 1899 Hoffenheim), Anna Maria Therese Simonsson (Servette FC Chênois), Nele Quitzsch (RB Leipzig II), Charlotte Hulst (Twente Enschede), Jasmien Mathys (KAA Gent), Alieke Tuin (Twente Enschede), Aude Waldbillig (RSC Anderlecht), Nikée van Dijk (Inter Mailand), Zenia Mertens (Oud-Heverlee Leuven)
Abgänge: Giovanna Hoffmann (VfL Wolfsburg), Lina von Schrader (SC Freiburg), Marlene Müller (Bayer 04 Leverkusen), Kyra Spitzner (SGS Essen), Julia Magerl (SV Werder Bremen), Luca Maria Graf (Borussia Mönchengladbach), Julia Landenberger (VfL Wolfsburg), Rucy Grunenberg (FC St. Gallen), Lisa Baum (FC Arsenal), Gina Chmielinski (Parma Calcio), Victoria Krug (FC Nantes)
SC Freiburg
Trainer: Marco Konrad
Zugänge: Lorena Barth (FC Aarau Frauen), Amira Arfaoui (SV Werder Bremen), Lina von Schrader (RB Leipzig), Emma Memminger (Eintracht Frankfurt II), Marco Konrad (SpVgg Greuther Fürth), Carina Brunhold (SKN St. Pölten), Ilayda Acikgöz (Eintracht Frankfurt), Jana Vojtekova (FC Basel), Sabah Seghir (FC Basel), Borbala Dora Vincze (FC Zürich)
Abgänge: Rebecca Adamczyk (1. FC Nürnberg), Alicia Gudorf (Karriereende), Svenja Fölmli (TSG 1899 Hoffenheim), Greta Stegemann (VfB Stuttgart), Sophie Nachtigall (1. FC Köln), Leela Egli (1. FC Union Berlin), Sarah Dübel (Sturm Graz)
SV Werder Bremen
Trainer: Friederike Kromp
Zugänge: Lilli Purtscheller (SGS Essen), Elena Mühlemann (FC Carl Zeiss Jena), Isabella Jaron (FC Carl Zeiss Jena), Felicia Sträßer (FC Carl Zeiss Jena), Thea Farwick (SV Meppen), Marie Gmeineder (FC Bayern München II), Luna Vanzeir (RSC Anderlecht), Julia Magerl (RB Leipzig), Mei Shimada (Urawa Red Diamonds / Japan), Wiktoria Zieniewicz (FC Basel), Alvaro Chaparro (SV Elversberg), Sebastian Kmiec (Bremer SV), Elena Dhont (US Sassuolo Calcio)
Abgänge: Amira Arfaoui (SC Freiburg), Larissa Michelle Mühlhaus (Eintracht Frankfurt), Ricarda Walkling (Borussia Dortmund), Michaela Brandenburg (Karriereende), Verena Wieder (VfB Stuttgart), Maja Sternad (Bayer 04 Leverkusen), Lara Schmidt (Borussia Dortmund), Saskia Matheis (FSV Mainz 05), Mara Alber (FC Chelsea), Rieke Dieckmann (Racing Power FC / Portugal), Hanna Németh (Newcastle United), Sharon Beck (Vereinslos)
TSG 1899 Hoffenheim
Trainer: Eva-Maria Virsinger
Zugänge: Svenja Fölmli (SC Freiburg), Martine Fenger (FC Barcelona), Laia Martret (FC Barcelona), Jonna van de Velde (Ajax Amsterdam), Ilse Kemper (PEC Zwolle), Lisa Lichtfus (AC Le Havre)
Abgänge: Jill Janssens (1. FC Union Berlin), Nikée van Dijk (Inter Mailand), Emilie Carlberg Byrnak (BK Häcken), Napsugár Sinka (FC Carl Zeiss Jena), Christina Alp (SC Sand), Juliane Schmid (1. FFC Turbine Potsdam), Jamilla Rankin (Eintracht Frankfurt), Sophie Lindner (RB Leipzig), Selina Cerci (FC Arsenal), Dominika Grabowska (Legia Warschau)
VfB Stuttgart
Trainer: Nico Schneck
Zugänge: Verena Wieder (SV Werder Bremen), Julia Mickenhagen (Bayer 04 Leverkusen), Mira Arouna (Eintracht Frankfurt II), Luzie Zähringer (FC Bayern München), Greta Stegemann (SC Freiburg), Katana Norman (TCU Horned Frgos / Texas), Adriana Achcinska (1. FC Köln), Laura Giuliani (AC Mailand), Chantal Hagel (FC Sevilla)
Abgänge: Charlotte Blümel (SC Sand), Emma Babic (Eintracht Frankfurt II), Celine Philipp (SV Eutingen), Jana Spengler (Karriereende), Meike Meßmer (Karriereende), Pia Hein (Vereinslos), Laureta Temaj (Vereinslos)
VfL Wolfsburg
Trainer: Stephan Lerch
Zugänge: Giovanna Hoffmann (RB Leipzig), Katharina Piljic (Bayer 04 Leverkusen), Ylvi Eisenbeiß (Eintracht Frankfurt III), Lieske Carleer (Twente Enschede), Sharn Freier (Brisbane Roar), Julia Landenberger (RB Leipzig), Cecilie Floe Nielsen (SSC Neapel), Lou Valerie Bogaert (Paris FC)
Abgänge: Alexandra Popp (Borussia Dortmund), Karla Brinkmann (SGS Essen), Lineth Beerensteyn (Real Madrid), Janou Levels (Real Madrid), Justine Kielland (Aston Villa), Caitlin Dijkstra (Tottenham Hotspur), Vivien Endemann (FC Liverpool), Guro Bergsvand (AC Florenz), Luca Papp (US Sassuolo Calcio), Emma Broddheimer (FC Carl Zeiss Jena), Sharn Freier (Vereinslos)