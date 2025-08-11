Update - Al-Hilal spielt erneut in Balingen: Wann und gegen wen?

Der Regionalligist TSG Balingen ist ein zweites Mal Gastgeber für ein Testspiel von Weltklasse-Verein Al-Hilal. Doch diesmal spielen die Balinger nicht selbst. Gegen wen spielt der Klub-WM-Teilnehmer und wann findet das Match statt? Hier gibt es die Infos von der TSG Balingen dazu:

Der Klub-WM-Teilnehmer testet am kommenden Donnerstag (Anpfiff 18 Uhr) in der Bizerba Arena gegen einen deutschen Profiverein. Um wen es sich handelt, steht zur Stunde noch nicht fest. „Bis Montag haben wir Klarheit, dann starten wir auch den Ticketverkauf“, sagt TSG-Geschäftsführer Jona Annel.

Schön für die Fans: Entgegen anderslautenden Gerüchten wird das Spiel in jedem Fall mit Zuschauern stattfinden. Markante Änderung zum vorherigen Duell: Karten gibt es nur online ab Montag 9 Uhr oder auf der Geschäftsstelle; telefonische Bestellungen und Mailanfragen können nicht bearbeitet werden. Zudem gibt es für dieses Spiel auch keinen internen Vorverkauf.

Wieso die Wiederholung? In erster Linie, weil es Al-Hilal beim von der MAFU Group präsentierten Freundschaftsspiel am Mittwoch so gut in Balingen gefallen hat. Die Organisation, die Topkulisse, die hervorragenden äußeren Bedingungen inklusive des sehr gut bespielbaren Platzes – alles zusammen ließ die betreuende Agentur Onside erneut bei der TSG anklopfen.

Stattdessen gibt es ab Montag 9 Uhr einen Online-Ticketshop, zu erreichen unter tickets.tsg-fussball.de/events

Alternativ gibt es Karten auf der Geschäftsstelle in der Bizerba Arena: Geöffnet ist werktags von 9 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr.