Testspiel

Update: Absagenflut bei geplanten Testspielen in Berlin

Alle Partien bis Donnerstag im Überblick

Es wird weiter fleißig getestet. Diese Partien stehen bis einschließlich Donnerstag auf dem Programm.

Dienstag, 27. Januar

VfB Concordia Britz 1916 – BFC Preussen II | abgesagt

VfB Fortuna Biesdorf II – SV Frankonia Wernsdorf 1919 | abgesagt

FC Brandenburg 03 – Sport-Union Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

BSC Marzahn – VfB Fortuna Biesdorf III | abgesagt

SV Buchholz – TSG Einheit Bernau | abgesagt

Mittwoch, 28. Januar

Friedenauer TSC – FC Viktoria 1889 Berlin II
Anstoß: 18:30 Uhr

SV Tasmania Berlin – Füchse Berlin
Anstoß: 19:00 Uhr

1. FC Wilmersdorf – Berliner AK
Anstoß: 19:30 Uhr

BSV Hürtürkel – SFC Veritas 96
Anstoß: 19:30 Uhr

VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf | abgesagt

TSV Mariendorf 1897 – TuS Makkabi Berlin | abgesagt

BSV Eintracht Mahlsdorf – VSG Altglienicke II | abgesagt

FV Wannsee – Oranienburger FC Eintracht 1901 | abgesagt

FC Spandau 06 – 1. Eintracht Spandau
Anstoß: 20:00 Uhr

Donnerstag, 29. Januar

SV Stern Britz 1889 – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

VfB Fortuna Biesdorf – SV Germania 90 Schöneiche
Anstoß: 19:30 Uhr

SG Union 1919 Klosterfelde – Füchse Berlin | abgesagt

BSV Dersim 1993 – SV Empor Berlin U19
Anstoß: 19:30 Uhr

United Teltow II – Berliner SV 92 III
Anstoß: 19:30 Uhr

BFC Meteor 06 – SV Empor Berlin | abgesagt

SC Borsigwalde 1910 Berlin – BSC Fortuna Glienicke
Anstoß: 19:45 Uhr

Borussia Pankow 1960 – FSV Fortuna Pankow 46
Anstoß: 19:45 Uhr

NFC Rot-Weiß 1932 II – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
Anstoß: 20:00 Uhr

Aufgrund der Witterungsbedingungen kann es zu Änderungen kommen. Wir versuchen, diese Übersicht regelmäßig auf den aktuellsten Stand zu setzen.

Stand: Mittwoch, 28.01 um 10:31 Uhr

