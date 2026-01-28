Update: Absagenflut bei geplanten Testspielen in Berlin

Es wird weiter fleißig getestet. Diese Partien stehen bis einschließlich Donnerstag auf dem Programm.
VfB Concordia Britz 1916 – BFC Preussen II | abgesagt
VfB Fortuna Biesdorf II – SV Frankonia Wernsdorf 1919 | abgesagt
FC Brandenburg 03 – Sport-Union Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr
BSC Marzahn – VfB Fortuna Biesdorf III | abgesagt
SV Buchholz – TSG Einheit Bernau | abgesagt
Friedenauer TSC – FC Viktoria 1889 Berlin II
Anstoß: 18:30 Uhr
SV Tasmania Berlin – Füchse Berlin
Anstoß: 19:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf – Berliner AK
Anstoß: 19:30 Uhr
BSV Hürtürkel – SFC Veritas 96
Anstoß: 19:30 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf | abgesagt
TSV Mariendorf 1897 – TuS Makkabi Berlin | abgesagt
BSV Eintracht Mahlsdorf – VSG Altglienicke II | abgesagt
FV Wannsee – Oranienburger FC Eintracht 1901 | abgesagt
FC Spandau 06 – 1. Eintracht Spandau
Anstoß: 20:00 Uhr
SV Stern Britz 1889 – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf – SV Germania 90 Schöneiche
Anstoß: 19:30 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde – Füchse Berlin | abgesagt
BSV Dersim 1993 – SV Empor Berlin U19
Anstoß: 19:30 Uhr
United Teltow II – Berliner SV 92 III
Anstoß: 19:30 Uhr
BFC Meteor 06 – SV Empor Berlin | abgesagt
SC Borsigwalde 1910 Berlin – BSC Fortuna Glienicke
Anstoß: 19:45 Uhr
Borussia Pankow 1960 – FSV Fortuna Pankow 46
Anstoß: 19:45 Uhr
NFC Rot-Weiß 1932 II – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
Anstoß: 20:00 Uhr
Aufgrund der Witterungsbedingungen kann es zu Änderungen kommen. Wir versuchen, diese Übersicht regelmäßig auf den aktuellsten Stand zu setzen.
Stand: Mittwoch, 28.01 um 10:31 Uhr
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.