 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Update 3. Liga: Die Ergebnisse des Wochenendes

Wir geben euch hier einen Überblick über den Sommerfahrplan der Drittligisten und zeigen, wie sie in den bisherigen Testspielen performt haben.

von Linus Bien · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
So läuft die Vorbereitung der Drittligisten.
So läuft die Vorbereitung der Drittligisten. – Foto: Boris Hempel

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3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Auch an diesem Wochenende hat es wieder viele Vorbereitungsspiele mit Beteiligung der 3. Liga gegeben. FuPa Niederrhein gibt euch hier einen Überblick über alle aktuellen Ereignisse.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Aktuell stehen nur 19 Mannschaften für die kommende Saison fest. Dem TSV 1860 München wurde am Mittwoch die Lizenz verweigert.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 7. bis 9. August.

1. FC Saarbrücken

Alemannia Aachen

FC Hansa Rostock

FC Ingolstadt

Fortuna Düsseldorf

Fortuna Köln

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

SC Preußen Münster

SC Verl

SG Sonnenhof Großaspach

SSV Jahn Regensburg

SV Meppen

SV Waldhof Mannheim

SV Wehen Wiesbaden

TSG Hoffenheim II

Viktoria Köln

VfB Stuttgart II

TSV Havelse

Würzburger Kickers

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