Am Sonntagnachmittag erwartet man in der heimischen "FCE-Arena" ein junges, spielstarkes Team aus der BMW-Stadt. – Foto: Christian Niederwieser

"Up or down"? - Wo geht's für den FCVE hin am achten Spieltag? +++Vilstallöwen empfangen Dingolfing II am Sonntag - nach oben und unten noch alles möglich für die Kirschner-Elf +++

Trotz der 1:2 Auswärtspleite ist für den FCVE zumindest im Moment noch alles drin: Aktuell rangieren die Vilstallöwen mit zehn Punkten aus sieben Spielen auf Platz sieben. Mit einem Heimsieg gegen Dingolfing II soll der Sprung in Richtung der Aufstiegsplätze im Vergleich zum Spiel in Wittibreut "nachgeholt" werden.

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 FC Dingolfing Dingolfing II 16:00 PUSH

Wir hatten in der Trainingswoche den Trainingsschwerpunkt "Chancenverwertung", um künftig kaltschnäuziger und effektiver vor dem Tor Möglichkeiten zu nutzen und unseren Lohn für einen großen Aufwand künftig auch einfahren zu können.", so FCVE-Coach Andreas Kirschner nach dem Abschlusstraining. Am vergangenen Spieltag in Wittibreut haderte man im Lager der Löwen nicht zum ersten Mal über die Chancenverwertung. Diese wurde nun im Laufe der Woche gezielt trainiert. Ein Spieler scheint aber das Visier inzwischen besser eingestellt zu haben: Mit zwei Toren in den letzten beiden Partien erhofft man beim FCVE, dass beim Jungstürmer Fabian Kagerbauer womöglich der Knoten endlich geplatzt ist.

Mit zwei Toren in den letzten beiden Partien konnte Fabian Kagerbauer seine ersten Treffer in der "Ersten" erzielen. Ob es für einen Einsatz in der Startelf am Sonntag reicht ist noch offen. – Foto: Thomas Martner