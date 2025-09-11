"Up or down"? - Wo geht's für den FCVE hin am achten Spieltag?

Trotz der 1:2 Auswärtspleite ist für den FCVE zumindest im Moment noch alles drin: Aktuell rangieren die Vilstallöwen mit zehn Punkten aus sieben Spielen auf Platz sieben. Mit einem Heimsieg gegen Dingolfing II soll der Sprung in Richtung der Aufstiegsplätze im Vergleich zum Spiel in Wittibreut "nachgeholt" werden.
Wir hatten in der Trainingswoche den Trainingsschwerpunkt "Chancenverwertung", um künftig kaltschnäuziger und effektiver vor dem Tor Möglichkeiten zu nutzen und unseren Lohn für einen großen Aufwand künftig auch einfahren zu können.", so FCVE-Coach Andreas Kirschner nach dem Abschlusstraining. Am vergangenen Spieltag in Wittibreut haderte man im Lager der Löwen nicht zum ersten Mal über die Chancenverwertung. Diese wurde nun im Laufe der Woche gezielt trainiert. Ein Spieler scheint aber das Visier inzwischen besser eingestellt zu haben: Mit zwei Toren in den letzten beiden Partien erhofft man beim FCVE, dass beim Jungstürmer Fabian Kagerbauer womöglich der Knoten endlich geplatzt ist.
Mit Dingolfing II erwartet der Löwendompteur eine Mannschaft, die ähnlich wie der FCVE spielerische Lösungen sucht:" Nach der unnötigen Niederlage in Wittibreut wollen wir vor heimischer Kulisse natürlich wieder dreifach punkten. Während Wittibreut überwiegend mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel agierte, erwarten wir mit der jungen, dynamischen Zweitvertretung vom FC Dingolfing eine spielstarke, taktisch versierte Truppe, die auch einen spielerischen Ansatz wählt, um sich nach vorne zu spielen.Da kommt viel Tempo und Spielwitz einer jungen Mannschaft mit hochwertiger fußballerischen Ausbildung auf uns zu."