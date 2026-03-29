Unzureichend für den Heimsieg Zum Heimspiel im Sportpark erwarteten die Orlastädter den Traditionsverein aus dem Südharz, Wacker Nordhausen, die derzeit mit dem Rücken zur Wand stehen. von Adi Volbert · Gestern, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Janine Volbert

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Am letzten Spieltag haben sich die Kicker von Trainer Stefan Wilke mit dem 5:0-Sieg gegen Büssleben den Frust aus der Seele geschossen. BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla

Deshalb warnte BW-Trainer Jürgen Walther seine Mannschaft hier den Tabellenplatz in den Vordergrund zu sehen. Wacker hatte sich in der Winterpause gezielt verstärkt und langsam greifen auch die einzelnen Mechanismen. Die erste gute Möglichkeit der Partie hatten dann die Hausherren. Nach 90 Sekunden bricht Bernhard Grimm auf der rechten Seite durch und flankt ins Zentrum, wo Robin Lee Engler erst knapp vorbei rutscht und am zweiten Pfosten Josia Walther dann zu überrascht ist, den Ball zu verwerten. Im Gegenzug haben die Nordhäuser ihrerseits die Riesenchance in Führung zu gehen, als Schlesier am 2. Pfosten völlig freistehend den Ball über die Querlatte köpft (3.). Auch Ludwig fehlt bei seinem Abschluss nur eine Minute später das Schussglück, als sein Versuch von der rechten Seite nur knapp über den Querbalken pfeift (4.). Die Blau-Weißen kamen jetzt besser ins Spiel. Josia Walther wird von Felix Künzel geschickt, sein Versuch kann aber Nordhausens Keeper mit Fussabwehr entschärfen, der zurückspringende Ball fällt erneut Felix Künzel vor die Füße. Sein Abschluss kann Biai gerade noch vor dem Einschlag zur Ecke ablenken (9.). Kurz darauf dann aber doch die Gästeführung. Ein weiter Einwurf wird zu kurz abgewehrt, der Ball kommt zu Stix, der im zweiten Versuch abzieht und sein Schuss durch die Abwehr durchrauscht und im langen Eck einschlägt (0:1, 13.). Blau-Weiss antwortet mit einem Eckball auf den Kopf von Theodor Mohorn, dessen Versuch knapp über den Querbalken streicht (18.). Das Spiel verflachte jetzt und klare Möglichkeiten blieben Mangelware. Nordhausen zog sich zurück und versuchte die knappe Führung abzusichern, was ihnen auch ganz gut gelang. Nordhausen Kapitän Schwerdt versucht es mit einem Chipball von der Strafraumgrenze, der knapp am rechten Pfosten vorbei geht (32.). Die letzte Möglichkeit vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste, als Abwehrmann Alex Michallik den Ball im Strafraum abblocken kann (44.).

Mit dem Wiederbeginn mussten die personell arg gebeutelten Orlataler verletzungsbedingt wechseln und Fabien Seidel aus der zweiten Mannschaft musste seinen Platz einnehmen. Neustadt kam besser aus der Kabine Jonas Wahl wird geschickt, aber der an diesem Tag bestens aufgelegte Keeper der Nordhäuser kann den Ball entschärfen (51.). Kurz darauf ist auch er machtlos, als Robin Lee Engler Josia Walther bedient, dessen Eingabe erneut den Kapitän findet, der zum Ausgleich trifft (52.). Nun war die Hoffnung der Hausherren wieder größer die Begegnung noch drehen zu können. Die Blau-Weißen wirkten zwar spielerisch gefälliger, aber Nordhausen hielt mit Kampf und Einsatz dagegen. Den Rest der verbliebenen Spielzeit kam von Nordhäuser Offenensivseite nicht viel, aber auch die Orlastädter ließen den Zug zum Tor vermissen und blieben in ihren Offensivbemühungen blass. Der eingewechselte Paul Weise zog noch einmal in Richtung Tor und kommt im Duell zu Fall, aber der umsichtig und souveräne Schiedsrichter Jan Weltzien konnte keine Regelwidrigkeit erkennen (87.). Fazit: So endet das Duell mit einer Punkteteilung, mit der die Gäste aus dem Südharz besser leben konnten als die in der Rückrunde erfolgsverwöhnten Orlastädter.