 2026-07-23T06:38:08.609Z

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Unzumutbar: Schiedsrichter beklagen Zustände in Niedergirmes

Teaser KREIS WETZLAR: +++ Die Fußball-Schiedsrichter im Kreis Wetzlar beklagen die Container-Situation in Niedergirmes. Auch „Chef“ Alexander Neul wählt klare Worte. Droht bald die erste Spielabsage? +++

von Redaktion · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser
Die Container im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes sorgen immer wieder für Frust bei den Fußball-Schiedsrichtern im Kreis. © Andre Besler
Die Container im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes sorgen immer wieder für Frust bei den Fußball-Schiedsrichtern im Kreis. © Andre Besler

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Wetzlar. Seit Jahren taucht die Situation rund um das Sportgelände im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes immer wieder auf der Agenda des Kreisfußballausschusses und dessen Vorsitzenden Alexander Neul auf. Der hat jüngst auf der Rundenbesprechung für die anstehende Spielzeit in den verschiedenen Fußballklassen erneut den Wunsch geäußert, die dortige Situation zu entzerren. Besonders mit Blick auf die Wintermonate habe Neul ein Problem, bis zu sechs Vereine aus dem Kreis müsse er auf dem Kunstrasenplatz in Niedergirmes unterbringen.

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