Unzumutbar: Schiedsrichter beklagen Zustände in Niedergirmes

Wetzlar. Seit Jahren taucht die Situation rund um das Sportgelände im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes immer wieder auf der Agenda des Kreisfußballausschusses und dessen Vorsitzenden Alexander Neul auf. Der hat jüngst auf der Rundenbesprechung für die anstehende Spielzeit in den verschiedenen Fußballklassen erneut den Wunsch geäußert, die dortige Situation zu entzerren. Besonders mit Blick auf die Wintermonate habe Neul ein Problem, bis zu sechs Vereine aus dem Kreis müsse er auf dem Kunstrasenplatz in Niedergirmes unterbringen.