Unzufrieden trotz Last-Minute-Ausgleich – Gilching nimmt Olching einen Punkt ab

Gilching – Eigentlich hätte Christian Rodenwald am Dienstagabend glücklich sein können. Gerade hatte seine Mannschaft dank des späten Ausgleichstreffers von Manuel Eichberg einen Punkt im Bezirksliga-Nachholspiel gegen Landesliga-Absteiger SC Olching eingefahren. Doch der Trainer des TSV Gilching-Argelsried war unzufrieden. Zuallererst mit seinen Fußballern, die die erste Halbzeit beim 2:2 (0:2) im Derby vermurkst hatten.

„Da gab es zur Pause einen richtigen Einlauf“, berichtete Rodenwald. Zwar hatte sein Team viel Ballbesitz verbucht, war vorne jedoch kaum gefährlich geworden und hatte die Gäste immer wieder durch Ballverluste zu gefährlichen Kontern eingeladen. „Der Platz war jetzt lange in einem guten Zustand, aber nicht mehr bei dieser Witterung. Wir hätten die Bälle viel öfter schlagen müssen, das hatten wir auch so vorgegeben“, bemängelte Rodenwald.

Bereits nach 31 Minuten stand es 0:2 aus Gilchinger Sicht, und so mancher TSV-Sympathisant hätte sich einen Spielabbruch wie beim ursprünglichen Aufeinandertreffen der beiden Teams am ersten Spieltag gewünscht. Damals hatte es nach gut einer halben Stunde bei Starkregen und Gewitter noch 0:0 gestanden, ehe der Unparteiische dem Derby ein vorzeitiges Ende gesetzt hatte.

Sauer war Rodenwald am Dienstag auch auf den Bayerischen Fußball-Verband (BFV), der ein sehr junges Schiedsrichter-Gespann zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten geschickt hatte. „Damit tut man ihnen doch keinen Gefallen“, sagte Rodenwald, der beim frühen 0:1 vergeblich auf den Abseitspfiff gehofft hatte. Auch mit einigen Zweikampfbewertungen durch die Referees war er nicht einverstanden gewesen.

Fast gelingt der Siegtreffer

Immerhin brachte ein Dreifach-Wechsel zur Pause den gewünschten Erfolg für die Hausherren. Direkt nach Wiederanpfiff vergab Eichberg noch die große Chance zum Anschlusstreffer. Der TSV blieb aber am Drücker und belohnte sich in der 71. Minute: Jonas Engelhardt verwertete einen Abpraller zum ersehnten 1:2. In der ersten Minute der Nachspielzeit wurde es dann richtig laut auf dem Waldplatz:

Da köpfte Angreifer Eichberg eine Flanke zum viel umjubelten Ausgleich ins Netz. Wenig später vergab der eingewechselte Youngster Jomarcio Augusto sogar noch eine Doppelchance auf den Gilchinger Siegtreffer. „Wäre aus meiner Sicht am Ende verdient gewesen“, kommentierte Rodenwald.

Ein Dreier wäre für den TSV auch wichtig gewesen, denn das erste Unentschieden der Saison war zu wenig, um Boden im Kampf um die Aufstiegsplätze der Bezirksliga Süd gutzumachen. So trennen den Tabellendritten von der Talhofstraße weiterhin sieben Zähler vom Spitzenduo aus Planegg und Olching. Immerhin vermasselte Gilching dem SCO durch den späten Treffer den Sprung zurück an die Tabellenspitze.