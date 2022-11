Unwürdige gefühlte Treibjagd gegen Donaustaufs Spieler Der Schiedsrichter greift beim 4:1 in Großbardorf einfach nicht durch

Quasi Schmerzensgeld in Form von Naturalien gab es für die Kicker von Nord-Bayernligist SV Donaustauf am frühen Samstagabend. Mit zuvor malträtierten Körpern stiegen Grauschopf, Hufnagel & Co. bei der Abfahrt in Großbardorf in den Bus ein, mit lecker Pizza und Pasta im Bauch kehrte der Tross heim. Auf der Rückfahrt vom „Tatort“ Bioenergie Arena hatte GmbH-Chef Matthias Klemens kurzerhand den Ex-DFB-Bus in die Innenstadt Erlangens zum Zwischenhalt bei einem Italiener beordert. Das Gesprächsthema schlechthin war der Alptraum im Auswärtsspiel beim TSV Großbardorf.

Die Chronologie: 58. Minute: Im eigenen Halbfeld führt Mario Baldauf den Ball, von der Seite wird der Sechser sinnfrei umgegrätscht. 59.: Jonas Goß nähert sich dem Sechzehner, ein Gegenspieler checkt den Linksverteidiger die Seitenlinie hinaus. 60.: Rechtsverteidiger Martin Tiefenbrunner kriegt 20 Meter vor dem Strafraum einen Abpraller – und wird freiweg von vorne über den Haufen gerannt. 64.: Goß erobert den Ball, lässt einen Großbardorfer stehen, der von hinten nachschlägt. 70.: Leichtgewicht Cigi Özlokman fliegt nach einem Bodycheck quer durch die Luft. 75.: Alex Stierstorfer kontrolliert an der Mittellinie das Leder und wird seitlich mit gestrecktem Fuß umgenietet. 82.: Baldauf, fast am gleicher Stelle, wird im zweiten Versuch von hinten getreten.

Staufs Anhang, der am Nachmittag den 4:1 (2:1)-Erfolg bei den Unterfranken im Livestream verfolgte, dürfte schockiert gewesen sein. Der fünfte Dreier hintereinander verkam angesichts der Vorkommnisse wohl eher zur Randnotiz. Mit Verlaub: Es war schlichtweg ein unwürdiges Schauspiel, was sich nach Cigi Özlokmans Treffer (56.) zum Endstand abspielte. Vielleicht frustriert vom permanenten, oft vergeblichen Hinterlaufen nach dem Ball, eröffneten die TSV-Spieler nun eine 24 Minuten andauernde gefühlte Treibjagd auf Staufs Spieler. Das Fassungslose dabei: Fünf lächerlich anmutende Gelbe Karten (plus einmal Gelb-Rot) zückte der mittelfränkische Schiedsrichter, anstatt die bösartigen Attacken mit Glatt-Rot zu bestrafen.

Ach ja, Fußball wurde tatsächlich auch gespielt: Özlokman (13., nach Doppelpass mit Lucas Hufnagel), nochmals der Flügelflitzer per fulminanten Freistoß (20.) aus 20 Meter, Lukas Dotzler (54., Flanke Özlokman) und Özlokman zum Dritten (56., Kopfball-Verlängerung von Kevin Hoffmann) trafen. „Was meinst du, was die Spieler in der Kabine für Schürfwunden hergezeigt haben“, kommentierte Coach Stefan Wagner die Folgen wenige Minuten nach dem erlösenden Schlusspfiff empört. Als Großbardorfs unfaire Fouls Fahrt aufnahmen, forderte Wagner – lautstark und über das Außenmikrofon des Livestreams von sporttotal.tv gut hörbar – zu Recht mehrmals eine Rote Karte. Hilferufe, die gänzlich ins Leere gingen.

Das Ausmaß und die Folgen: Lucas Hufnagel (Pferdekuss) Jonas Goß (Platzwunde am Schienbein) und Michael Dietl (Rippenprellung) fehlen im Training am Montag. In Anbetracht der Quantität und „Qualität“ des gegnerischen Einsteigens sind Wagners Schützlinge sogar recht glimpflich davongekommen.

Spitzenreiter Eintracht Bamberg spielfrei, der Zweite DJK Gebenbach dreht in Weiden in den letzten sechs Minuten einen 3:4-Rückstand zum 11. (!) Sieg in Serie: Der abgehängte SVD wartet nach seinem fünften Dreier am Stück weiter auf einen Bodengewinn. Am Samstag trifft sich das Duo in Gebenbach, zwei Stunden zuvor gastiert die fünftplatzierte DJK Ammerthal in Donaustauf. „Wenn es nach mir geht, spielen die unentschieden“, sagt Trainer Stefan Wagner, um im nächsten Atemzug klarzustellen: „Aber wir müssen erstmal selbst unsere Hausaufgaben machen.“ Mit Hufnagel, Goß und Dietl?