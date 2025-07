Unwetter stoppt 1860 II – Remis im Derby – Schwaig gelingt historischer Erfolg

München – Am Freitagabend herrschte großer Zuschauerandrang auf dem Trainingsgelände des TSV 1860. Mehr als 500 Fans wollten den TSV 1860 II mit dem neuen Trainer Alper Kayabunar unter die Lupe nehmen. Die U 21 der Löwen war erfolgreich mit einem 4:1-Sieg beim TSV Kottern in die Bayernliga-Saison gestartet, wollte gegen den Aufsteiger TuS Geretsried nachlegen. Der TSV 1860 lag mit 1:0 durch den Treffer von Kapitän Xaver Kiefersauer in Führung (31.), doch nach 77 Minuten war Schluss – ein Unwetter sorgte für einen Spielabbruch.

Keinen Sieger gab es beim Duell von zwei Teams, die schon bessere Zeiten erlebt haben: So trennten sich die ehemalige Regionalligisten FC Ismaning und SV Heimstetten im Münchner Landkreis-Derby mit 1:1. Die Gastgeber gingen bereits in der ersten Minute durch Allessandro Cazorla mit 1:0 in Führung, versäumten es aber konsequent nachzulegen. Im Laufe der Partie kam dann Heimstetten besser ins Spiel, den Ausgleichstreffer für die Mannschaft von Trainerin Sarah Romert erzielte Vitus Vochatzer in der 49. Minute. Bereits am kommenden Mittwoch bestreitet der SV Heimstetten das Heimspiel gegen die U21 des TSV 1860.