Unwetter sorgt für frühen Spielabbruch in Carlsdorf

Das Auswärtsspiel unserer Dritten beim TSV Carlsdorf II musste am Sonntag aufgrund eines Unwetters bereits nach kurzer Spielzeit abgebrochen werden. Nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung waren die Platzverhältnisse und die Wetterlage nicht mehr ausreichend, um die Partie fortzusetzen. Beide Mannschaften einigten sich darauf, das Spiel mit dem Stand von 1:1 zu werten.
Dabei war die TSV gut in die Partie gestartet. Bereits in der 10. Minute brachte Lee Tyler Cassatt die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später erzielte Dirk Hofmeyer den Ausgleich zum 1:1.
Weitere Höhepunkte sollte die Partie nicht mehr erleben. Nach rund 15 Minuten Spielzeit machte das Wetter eine Fortsetzung unmöglich. Trotz des frühen Spielabbruchs ließen sich beide Mannschaften die Stimmung nicht verderben und verbrachten den Nachmittag anschließend noch in geselliger Runde.
Aufstellung TSV Immenhausen III:
Danny Placho, Ole Köhling, Ozan Yahsi, Maxim Maier, Arlind Adrijan Gjafa, Kevin Sieckmann, Samuel Desel, Belal Tarzi, Yuossouf Sylla, Karlo-Herman Hobein, Lee Tyler Cassatt
Trainer: Andreas Kunze, Stefan Thöne
Tor:
0:1 Lee Tyler Cassatt (10')
1:1 Dirk Hofmeyer (11')