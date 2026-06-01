Unwetter sorgt für frühen Spielabbruch in Carlsdorf

– Foto: TSV Carlsdorf

Das Auswärtsspiel unserer Dritten beim TSV Carlsdorf II musste am Sonntag aufgrund eines Unwetters bereits nach kurzer Spielzeit abgebrochen werden. Nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung waren die Platzverhältnisse und die Wetterlage nicht mehr ausreichend, um die Partie fortzusetzen. Beide Mannschaften einigten sich darauf, das Spiel mit dem Stand von 1:1 zu werten.

Dabei war die TSV gut in die Partie gestartet. Bereits in der 10. Minute brachte Lee Tyler Cassatt die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später erzielte Dirk Hofmeyer den Ausgleich zum 1:1.