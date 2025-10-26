Unverständnis in Gnadental und Kapellen nach Pokalauslosung

Ganz ehrlich, aus seinem tristen Dasein als Mauerblümchen tritt der Pokalwettbewerb im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss erst ab dem Halbfinale. Tatsächlich zum Thema wird er sogar erst mit dem Endspiel, das seit einigen Jahren mit dem Ostermontag seinen festen Termin gefunden hat. Das ist in dieser Saison anders. Grund ist die Auslosung der vierten Runde in den Geschäftsräumen von Sport Pasch an der Rurstraße in Kaarst. Für Verdruss sorgt dabei nicht der Vorgang an sich, sondern eine ganz besondere Paarung. Im für Mittwoch, den 26. November (Anstoß 19.30 Uhr) angesetzten Viertelfinale treffen im Jupp-Breuer-Stadion nämlich die Landesligisten SC Kapellen und DJK Gnadental aufeinander – und damit nach den in dieser Spielzeit nur im Niederrheinpokal tätigen Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler (Titelverteidiger) und Holzheimer SG ausgerechnet die beiden am höchsten notierten Vereine.
Einer Konstellation, der Vertreter beider Klubs gleich aus mehreren Gründen mit Kopfschütteln begegnen. „Irgendwie fehlt mir dafür das Verständnis“, sagt Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber und findet damit Zuspruch bei Gnadentals Trainer Sebastian Michalsky. „Das ist unglücklich und sehr schade.“ Ihm geht es dabei nicht so sehr um die sportliche Herausforderung im vorweggenommenen Endspiel. „Klar, wenn du den Kreispokal gewinnen willst – und das ist unser Ziel –, musst du alle schlagen.“ Aber im Gegensatz zur Liga sei der mit diesem Wettbewerb verbundene Einzug in den Niederrheinpokal „für uns mal eine Gelegenheit, ein paar Einnahmen zu generieren. Wenn wir gegen Mannschaften wie Bergisch Born spielen, kommen halt keine Zuschauer.“
Aus ökonomischen Gründen sei die Qualifikation für den Niederrheinpokal für die DJK Gnadental sogar wichtiger als der Triumph im Kreispokal, fügt Michalsky als promovierter Wirtschaftswissenschaftler hinzu. „Wenn du die erste Runde überstehst, was uns in der vergangenen Saison noch als Bezirksligist ja gelungen ist, ziehst du als Gegner vielleicht Rot-Weiss Essen und erzielst damit einen Nettogewinn von 10.000 bis 15.000 Euro.“ Ohne despektierlich auf Konkurrenten wie den SV Bedburdyck/Gierath oder die SG Grimlinghauen/Norf herabzusehen, die Wahrschenlichkeit, dass ein Kreisligist im Niederrheinpokal weiterkomme, sei nicht besonders hoch. „Dazu ist keine Raketenmathematik nötig.“
Die Einnahmenseite hat auch Ferber im Blick. Da bereits der Vorstoß ins Halbfinale allen vier beteiligten Teams die Chance eröffne, das Ticket für den Niederrheinpokal zu lösen (in der vergangenen Spielzeit gelang das dem Bezirksligisten SV Uedesheim im Entscheidungsspiel der „Verlierer“ gegen die da noch in der Landesliga kickende Holzheimer SG), schlägt er in Übereinstimmung mit Michalsky vor, den Modus dahingehend zu ändern, die höherklassigen Vereine im Kreispokal zu separieren. „Man könnte sie bis zum Viertelfinale setzen, damit sie nicht schon früh im Wettbewerb aufeinandertreffen können.“ Als Alternative schlägt er vor, wie in Westfalen zu verfahren. „Da qualifiziert sich neben den beiden Pokalfinalisten auch das bestplazierte Team in der höchsten Spielklasse, dort die Regionalliga, für den Niederrheinpokal.“
Schlecht fürs Geschäft, so Ferber und Michalsky, die seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der DJK Gnadental in Freundschaft verbunden sind, sei zudem die Ansetzung: Das Pokalspiel in Kapellen findet nur anderthalb Wochen nach dem Duell in der Liga am 16. November in Gnadental statt. Trotzdem verspricht Michalsky: „Wir spielen mit voller Kapelle. Der Kreispokal belastet uns nicht, das Wochenende vorher ist wegen Totensonntag ja spielfrei.“ Ferber sieht’s genauso: „Wir nehmen diesen Wettbewerb ernst. Und Pokale sammelt man immer gerne.“