Unverständnis in Gnadental und Kapellen nach Pokalauslosung

Ganz ehrlich, aus seinem tristen Dasein als Mauerblümchen tritt der Pokalwettbewerb im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss erst ab dem Halbfinale. Tatsächlich zum Thema wird er sogar erst mit dem Endspiel, das seit einigen Jahren mit dem Ostermontag seinen festen Termin gefunden hat. Das ist in dieser Saison anders. Grund ist die Auslosung der vierten Runde in den Geschäftsräumen von Sport Pasch an der Rurstraße in Kaarst. Für Verdruss sorgt dabei nicht der Vorgang an sich, sondern eine ganz besondere Paarung. Im für Mittwoch, den 26. November (Anstoß 19.30 Uhr) angesetzten Viertelfinale treffen im Jupp-Breuer-Stadion nämlich die Landesligisten SC Kapellen und DJK Gnadental aufeinander – und damit nach den in dieser Spielzeit nur im Niederrheinpokal tätigen Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler (Titelverteidiger) und Holzheimer SG ausgerechnet die beiden am höchsten notierten Vereine.