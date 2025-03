Unvermeidbares Ende

Namen möchte er in diesem Zusammenhang nicht nennen und ob es nun ein Rücktritt, oder ein Rausschmiss gewesen ist, spielt für ihn ebenfalls nicht die Hauptrolle. "Ich möchte, dass mein Ruf keinen Schaden nimmt, deshalb ist mir das Geld auch egal", stehen für Herle die womöglich anstehenden arbeitsrechtlichen Konsequenzen nicht im Fokus. Er erklärt weiter: "Nach dem Bruchsal-Spiel hat ein Vereinsverantwortlicher mit mir telefoniert und um ein persönliches Gespräch gebeten. Ich wollte vorher aber etwas Schriftliches vom Verein bekommen." Dazu ist es nicht gekommen, seitdem herrscht Funkstille zwischen dem Coach und dem Klub.

Vier Tage nach der 1:4-Niederlage beim Spitzenreiter 1.FC Bruchsal sagt der 37-Jährige zum Ende seiner Amtszeit: "Der Samstag bildete das Ende einer sechsmonatigen Entwicklung und ich kann für mich sagen, dass ich absolut fein damit bin nicht mehr Trainer zu sein." Offensichtlich erleichtert er macht einen Haken hinter seine ASC-Tätigkeit und erläutert, "das muss ich mir auch nicht mehr antun, nachdem was hinter meinem Rücken alles abgelaufen ist."

"Unser Cheftrainer Jan Herle ist am Samstag von seinem Amt zurückgetreten und hat die Mannschaft schriftlich darüber informiert", sagt Andreas Knorn, der als stellvertretender Vorsitzender übergangsweise die Geschäfte überimmt. Laut Herle handelt es sich dabei, "um eine WhatsApp-Nachricht an die Mannschaft, die ich nach meinem Telefonat mit dem Vereinsverantwortlichen abgeschickt habe." Weiter sagt er: "Darin habe ich mich für die gemeinsame Zeit bedankt und die Situation erklärt habe, weshalb es so weit gekommen."

Auch wenn die Beteiligten nicht miteinander sprechen, sind sie bemüht nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Knorn sagt: "Jan Herle gilt der herzliche Dank für seine geleistete Arbeit für den ASC Neuenheim."