Unverhoffter Neuzugang für Deggendorf

Armenien gehört wahrlich nicht zur ersten oder zweiten Garde im internationalen Fußball. Die ehemalige Sowjetrepublik ist ein Staat in der gebirgigen Kaukasusregion zwischen Asien und Europa, die in der Fifa-Weltrangliste derzeit den 105. Platz belegt und damit hinter Ländern wie Thailand und Tansania platziert ist. Aus Armenien kommt Robert Baghramyan , der für seine Heimatrepublik einige U-Länderspiele absolviert hat und laut transfermarkt.de auch 36 Erst- und 33 Zweitligaspiele bestritten hat. Seit Kurzem weilt der 23-jährige Mittelfeldspieler in Deggendorf.

"Robert ist ein Asylbewerber, der angefragt hat, ob er bei uns Fußball spielen darf. Das haben wir ihm natürlich nicht verwehrt, da wir speziell in der zweiten Mannschaft schon seit Jahren immer wieder Spieler aufgenommen haben, die im Ankerzentrum als Asylanten untergebracht sind", berichtet Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer, der aber über den überraschenden Neuzugang nicht viele Worte verlieren will: "Ein technisch guter Spieler, der aber noch kein Wort deutsch spricht und zudem schon länger nicht mehr gespielt hatte. Aufgrund unserer sehr angespannten Personalsituation stand er in Grainet auf Anhieb in der Startelf. Ob und wie er uns in den kommenden Wochen weiterhelfen kann, wird sich zeigen. Wir lassen uns diesbezüglich überraschen und haben keinerlei Erwartungshaltung."







Seit mittlerweile eineinhalb Jahren scheint die Personalmisere der Grün-Weißen nicht mehr abzureißen. "Wir haben den Kader vor der Saison bewusst deutlich vergrößert, um keine Engpässe mehr zu haben. Wenn aber schon seit dem Start der Vorbereitung wieder Woche für Woche mehr als ein halbes Dutzend potenzieller Stammkräfte fehlt, ist das brutal." Wohin die Reise für die junge Penzkofer-Truppe führen wird, kann Schäfer nur sehr schwer einschätzen: "Trotz der vielen Ausfälle haben wir uns gegen den Topfavoriten FC Künzing und auch beim hoch gehandelten SV Grainet achtbar geschlagen. Fakt ist aber auch, dass wir schnellstmöglich Spiele gewinnen sollten, um in ein ruhiges Fahrtwasser zu kommen. Zu hohe Ambitionen sind mit diesem sehr jungen Team ohnehin völlig unangebracht. Wir haben jedoch vollstes Vertrauen in unser Trainerteam und die Spieler, die sehr hart arbeiten."