– Foto: SV 08 Steinach

Unverhoffte Derby-Emotionen warten… In der Landesklasse 3 kommt es am ersten Maiwochenende aus Südthüringer Sicht zu einem echten Highlight (Samstag um 15 Uhr). Im Abstiegsderby empfängt die SG Lauscha/Neuhaus den Ortsnachbarn vom SV 08 Steinach. Beide Teams brauchen Punkte für den Ligaverbleib. Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 Steinach SG Lauscha Dominik Wenke

Für Dominik Wenke ist es ein besonderes Duell, wechselte er doch erst im Winter von der einen Steinacher Fellberg-Seite nach Lauscha. Warum der 27-jährige Abwehrspieler trotz einer Roten Karte am vorletzten Spieltag beim Duell gegen seinen Ex-Verein mitwirken kann, wie er in Lauscha angekommen ist und was ihn optimistisch stimmt noch dem Abstieg von der Schippe zu springen, hat er im Interview verraten…

FuPa Thüringen: Hallo Dominik, im Winter bist du nach Lauscha gewechselt. Hat sich der Wechsel (unabhängig von den Ergebnissen) gelohnt?

Dominik Wenke: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die Ergebnisse bislang nicht unseren Vorstellungen entsprechen, bereue ich den Schritt überhaupt nicht. Ich wurde super aufgenommen und habe schnell gemerkt, dass ich hier Verantwortung übernehmen kann. Aufgrund von Sperren konnte ich leider noch nicht ganz in gewünschte Rolle einnehmen, aber ich möchte nach wie vor die Führungsspieler unterstützen und helfen unsere Abwehr weiter zu stabilisieren. FuPa Thüringen: Ihr konntet in der Rückrunde kein Spiel gewinnen. Worin siehst du die Hauptgründe dafür?

Dominik: Die Gründe sind vielschichtig. Wir haben oft gut angefangen, aber uns fehlt in vielen Phasen die Konsequenz – sowohl defensiv als auch in der Chancenverwertung. Wir müssen die Zweikämpfe besser annehmen. Unsere Zuschauer und Gegner müssen merken, dass wir uns im Abstiegskampf befinden und wir niemanden die Punkte schenken. Die Rückrundenergebnisse waren meist knapp und am Ende hat oft die fehlende Konsequenz im Abschluss gefehlt. Wir müssen es schaffen, über 90 Minuten konzentriert zu agieren und unsere Chancen in Tore umzumünzen. Wir arbeiten an diesen Punkten und ich bin überzeugt, dass wir bald wieder Siege einfahren können.