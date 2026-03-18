Unverhofft kommt oft Kreisklasse B Sinsheim +++ Neidenstein nach dem 4:1 gegen Rohrbach/S. II nicht mehr Letzter und mit frischem Selbstvertrauen ausgestattet von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Neidensteiner (gelb-schwarz) müssen sich aufgrund der bevorstehenden Spielgemeinschaft mit Eschelbronn nicht mehr vor dem Abstieg fürchten. – Foto: Berthold Gebhard

Allzu viel Zuversicht herrschte nicht beim SV Neidenstein zum Ende einer mehr als zähen Vorbereitungsphase. "Die Vorbereitung war miserabel", nimmt René Zimmermann kein Blatt vor den Mund. Der Trainer des SV Neidenstein, der gleichzeitig auch Kassier ist, kümmert sich mit viel Herzblut um seinen Heimatverein und wenn es dann so sehr hapert, spricht er die Missstände offen an. Es soll schließlich rasch besser werden.

Nach der Absage aller drei geplanten Vorbereitungsspiele fuhren die Gelb-Schwarzen ohne einen einzigen Praxistext am ersten Spieltag 2026 zum FV Elsenz und das mit 13 Leuten. Die 0:4-Pleite war daher vorprogrammiert und quasi eingeplant. Dass dann nur eine Woche darauf gegen den SV Rohrbach/S. II mit 4:1 der Befreiungsschlag gelingen sollte, hätte im Burgdorf kaum einer für möglich gehalten. "Nach dem Spiel haben wir sofort gemerkt, wie sich die Stimmung gelöst hat und der Druck abgefallen ist", sagt Zimmermann rückblickend auf den immens wichtigen Heimsieg. Lohn der Mühen war das Verlassen des letzten Tabellenplatzes und der Kontakt zu den Teams aus dem unteren Mittelfeld. Auf die zehntplatzierten Rohrbacher ist die Lücke beinahe geschlossen und für den SV-Coach ist theoretisch bis zum neuntplatzierten FC Berwangen alles drin. Er glaubt: "Ab diesem Platz beginnt der Abstiegskampf." Dafür sind die Edelweißen gerüstet. Bis auf das Gastspiel bei der SG Kirchardt II stehen gegen die anderen Abstiegskandidaten in der zweiten Saisonhälfte Heimspiele an.

Die anstehende Partie bei der SpG Eichelberg/Landshausen wurde auf Donnerstag vorgezogen. "In der Vorrunde war es echt knapp, wir geben jedenfalls unser Bestes, um etwas mitzunehmen", sagt Zimmermann, der anerkennt, "dass es Eichelberg/Landshausen mit unserem ehemaligen Trainer Steven Höhn diese Runde richtig gut macht." Selbst ist für den 36-Jährigen nach dieser Runde definitiv Schluss. "Ich bin ja noch Kassier, dann ist unsere Baustelle zuhause noch nicht ganz fertig und wir erwarten noch einmal Nachwuchs", zählt er auf, was Privat in naher Zukunft so alles ansteht. Seiner Verbundenheit zum SV Neidenstein wird das aber nicht schaden. Er wird den Kickern auch in der neuen Runde, wenn sie erstmals zusammen mit dem FC Eschelbronn eine Spielgemeinschaft bilden, als Fan zur Seite stehen.