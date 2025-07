– Foto: Fenland-Freunde

Unvergesslicher Besuch in Parson Drove

Vom 18. bis 22. Juni 2025 fand der mit Spannung erwartete Besuch in Parson Drove statt, an dem 45 Teilnehmer*innen aus Herlikofen teilnahmen. Ungewöhnlich warme Temperaturen machten die Anreise bereits zu einem eigenen Abenteuer. Die Ankunft in Parson Drove am Swan Inn mit kalten kühlen Getränken wurde sehnlichst erwartet. Nach einem sehr herzlichen Empfang konnte der restliche Tag mit unseren Gastgebern und Freunden verbracht werden. Eine erste spielerische Begegnung zwischen Deutschland und England ließ nicht lange auf sich warten. Bereits am ersten Abend hatten zwei Gastgeber einen abwechslungsreichen Spieleabend beider „Länder“ vorbereitet. Angetreten wurde u.a. in folgenden Disziplinen: Papierfliegerweitwurf, Pastaaufpicksen und Skierparcour. Gegen Ende des Abends wurden bereits die Mannschaften gemischt und der Freundschaftsieg stand im Mittelpunkt.

– Foto: Fenland-Freunde

Am folgenden Tag standen alle Möglichkeiten offen: Golfspielen, englisches Frühstück, Besuch eines Schlosses, oder einfach gemütlich Zeit verbringen. Denn erst für den Abend stand ein Programmpunkt auf dem Plan. Ein Besuch im malerischen Secret Garden mit musikalischer Umrahmung und besonderer Atmosphäre ließen den gemütlichen Tag ausklingen, bevor es am Freitag hieß: Matchtime!

Ein Höhepunkt wie immer: das traditionelle Fußballspiel das am Freitag bei heißen Temperaturen stattfand! Seit 1963 musste lediglich ein Spiel ausfallen. Parson Drove trat gegen eine Mannschaft aus Herlikofen an. In einer spannenden Partie musste man sich leider mit einem Endstand von 3:2 geschlagen geben und den Sieg sowie den Pokal in England lassen. Ein Missgeschick der Spieler aus Parson Drove führte dazu, dass der Pokal nicht ausreichend beaufsichtigt wurde, was zu einem amüsanten „Siegerbild“ mit der Herliköfer Mannschaft führte.

– Foto: Fenland-Freunde

Nach einem kurzen „Trikotwechsel“ aus der Fußballkleidung in die Festkleidung, konnte der „Main-Gala-Evening“ stattfinden. Dieser festliche Anlass dient dazu, die Entstehung der Freundschaft und deren Gründer, sowie den Gastgebern und allen Beteiligten zu würdigen. Auch die Traditionen. Neben den offiziellen Dankesreden und Übergabe der Geschenke durfte das gemeinsame Singen der Lieder „O Samosa“ und „I’m Singing in the Rain“ nicht fehlen. Ein weiteres Highlight war die Überraschung der Herliköfer, die ein eigenes Fenlandlied erstellt hatten und dazu einen passenden Tanz einstudierten. Dieser wurde im Rahmen eines Flashmobs aufgeführt, bei dem Jung und Alt gemeinsam tanzten und die Freude über die Freundschaft zwischenden beiden Orten feierten.

– Foto: Fenland-Freunde

Am folgenden und vorletzten Tag, rundete ein gemeinsamer Tagesausflug in die historische Stadt Lincoln das Programm ab, bevor der Abschied bevorstand.Ein besonderer Dank geht an den TV Herlikofen der die Fenland Freunde seit 62 Jahren unterstützt sowie weiteren Sponsoren, welche uns bei dieser Reise finanziell unterstützt haben. Des Weiteren bedanken wir uns bei der Firma Seibold und Firma Wolf für ihre Unterstützung und das Sponsoring der neuen Warmmachttrikots. Hier gehts zur Galerie

– Foto: Fenland-Freunde