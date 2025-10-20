Über viele Jahre hinweg war „Ohffi“, wie ihn alle nannten, mehr als nur der Mann, der den Rasen pflegte. Er war Teil des Vereinsherzens, immer präsent, immer hilfsbereit, immer bescheiden. Wer ihn kannte, wusste: Wenn Ohffi auf dem Platz war, konnte man sich auf alles verlassen – auf Ordnung, auf Einsatz, auf Herzlichkeit.

Seine größte Leidenschaft galt dem Grün der Waldsportstätten. Mit Hingabe kümmerte er sich um jedes Detail, um jeden Quadratmeter Rasen, um die kleinen Dinge, die den großen Unterschied ausmachen. „Das hier ist der beste Platz der Oberliga“, sagte einmal ein gegnerischer Trainer nach einem Spiel in Rehden. Es war das größte Kompliment, das man Ohffi hätte machen können.

Der Verein verliert nicht nur einen außergewöhnlich engagierten Mitarbeiter, sondern vor allem einen Menschen, der mit seiner ruhigen Art, seinem trockenen Humor und seiner Loyalität den BSV geprägt hat.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.

Sein Platz in den Waldsportstätten – und in unseren Herzen – bleibt unvergessen.

Ruhe in Frieden, Ohffi.