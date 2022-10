Unverdiente Niederlage bei Union Schafhausen

Im Pokal verlor Helpenstein in Schafhausen mit 5:0, das soll heute nicht passieren, obwohl mit Christian Körfer, Robin Jackels, Rocco Hoitink und Niklas Hermanns auch heute wichtige Leute fehlen. Taktisch gesehen gibt es gegenüber den letzten Spielen eine Änderun: Dome Hahn spielt nicht in der Kette sondern davor. Das regnerische Wetter macht das Bespielen des rutschigen Rasens nicht einfach. Beide Mannschaften liefern sich nach einer Phase des gegenseitigen Abtastens trotzdem ein recht flottes und teilweise nicklig geführtes Duell. Allerdings hat bei beiden Mannschaften die defensive Ordnung offenbar Vorrang vor der Offensive, so dass es auf beiden Seiten kaum Torchancen gibt. Folgerichtig steht es zur Halbzeit 0:0.

Auch im zweiten Abschnitt neutralisieren sich beide Mannschaften weitgehend. Dann gibt es in der 77. Minute einen direkten Freistoss für Schafhausen in Strafraumnähe. Mit dem Teleobjektiv kann ich von der entgegengesetzten Torlinie aus dem Schützen über die Schulter gucken und bin entsetzt, als ich ein gänzlich leeres Tor sehe, in welchem der Torwart am vom Schützen aus gesehen rechten Pfosten steht. Yves Henkens von Schafhausen nimmt das Geschenk dankend an und schlenzt den Ball über die Mauer ins so gut wie leere Tor. In der verbleibenden Viertelstunde rennt Helpenstein verzweifelt dem Rückstand hinterher, aber zwingende Torchancen ergeben sich nicht mehr.



So müssen die enttäuschten Helpensteiner Fans hinnehmen, dass die Mannschaft insgesamt ein gleichwertiger Gegner war, aber ein dummer Fehler letztlich die Partie zugeunsten von Schafhausen entschied.