--- Unverdiente Niederlage

Der 5. Spieltag in der Kreisliga B6, brachte die SF Eintracht Freiburg ll, als Gegner für die 3. Mannschaft von der Möhlin. Die Anfangsminuten verschlief der VfR , so stand es schon nach zwei Zeigerumdrehungen, bereits 0:1 durch Vincent Przibylla. Nach 10 Minuten war man drin in der Partie, drückte langsam aber sicher auf den Ausgleich . Das Team um Kapitän Andreas Mai, trat nun gefestigt auf. Belohnung war das 1:1 in der 25. Minute. Nach einem Eckball von Stefano Romano, traf Richard Felsinger per Kopfball zum verdienten Ausgleich. So blieb es dann bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Stefan Gruber.

In den zweiten Abschnitt startete der VfR lll schnell und zielstrebig. Sofort schlug sich das im 2:1 nieder. Spielminute 46 - Andreas Mai, Steven Voß sowie David Romano gingen in's Pressing und eroberten die Kugel. Diese kam zu Stefano Romano, der zum Solo ansetzte und sicher vollendete. Man hatte nun das Heft in der Hand, was fehlte war das 3:1, das nicht fallen wollte. Stattdessen glich die Mannschaft aus dem "Weststadion", durch Vincent Späth zum 2:2 aus (54.). Auf das Ergebnis lief es dann hinaus. Doch für die Möhlinkicker kam es noch knüppeldick. Gleich drei Nackenschläge in den letzten 10 Spielminuten. Der eine Torschütze "Ritschi" Felsinger, musste verletzt raus, danach sah der andere Torschütze "Stefo" Romano Gelb-Rot. Mit Neun gegen Elf müsste man, die Schlussminuten zu Ende spielen. In der 89. Minute traf Vincent Späth zum zweiten Mal und damit zum 2:3. Viele negative Umstände für unser Team 3, bescherten den SF Eintracht Freiburg ll eine späten und glücklichen Sieg. Zum Spiel meinte Stefano Romano : "Alles in allem wäre das 2:2, das gerechte Ergebnis gewesen. Elf gegen Elf, wäre die Niederlage nicht passiert (!!)"

Aufstellung VfR Hausen lll :