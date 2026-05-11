Aßling (schwarz) feierte einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. – Foto: SRO

Nachdem zuletzt jedes direkte Abstiegsduell verloren wurde, gelang dem TSV Aßling am Sonntag der lang ersehnte Befreiungsschlag. Mit 2:1 besiegte die Mannschaft von Laszlo Ziegler den DJK SV Kolbermoor und machte zumindest den direkten Abstieg sehr unwahrscheinlich. „Der Sieg ist befreiend und wichtig. Da es jedoch glücklich war, braucht es ein bisschen, bis die Freude zu 100 Prozent einsetzt“, erklärte der abgekämpfte Trainer.

„Kolbermoor war in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft“, gab Ziegler zu. Zudem hätte Kolbermoor nach einem ungeahndeten Foul von Florian Knoblich einen Elfmeter bekommen können. Dabei hatte es für die Platzherren gut begonnen. Samuel Wambach hatte Aßling schon nach 20 Minuten in Führung gebracht. Danach wurden die Gäste immer stärker, glichen aber erst in der 73. Minute durch Güven Tuncali aus.