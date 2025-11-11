Unveränderte Tabellensituation

TSV 1926 Mengsberg II – FC Körle 69 2:0

Ein furioses Finish bescherte Mengsberg II den achten Saisonsieg. In einer umkämpften Partie blieben Torchancen lange Mangelware, ehe Max Schmidt in der 90. Minute die Gastgeber erlöste. Nur eine Minute später legte Sebastian Keller zum 2:0 nach – eine kalte Dusche für den FC Körle, der bis dahin defensiv stabil stand.

Mit nun 27 Punkten bleibt Mengsberg II im breiten Mittelfeld auf Schlagdistanz zu den oberen Rängen, während Aufsteiger Körle (17 Punkte) nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren droht.

TSV Wabern II – SG Geismar/Züschen 1:0

Waberns Reserve festigte mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg ihre Position im oberen Tabellendrittel. Jonas Bernert sorgte bereits in der 19. Minute für das Tor des Tages, nachdem er eine Hereingabe von Julian Richter überlegt verwertete.

Vor rund 80 Zuschauern blieb es danach ein intensives Spiel, in dem die Gäste aus Geismar/Züschen zwar nie aufgaben, aber in der Offensive zu harmlos blieben. Wabern steht mit 27 Punkten nun auf Rang fünf, Geismar/Züschen verharrt mit 20 Zählern auf Platz zehn und muss weiter nach unten blicken.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth – SpVgg Zella/Loshausen 3:6

In einer wilden Begegnung mit neun Treffern und einer Gelb-Roten Karte setzte sich die SpVgg Zella/Loshausen am Ende deutlich durch. Dabei startete das Schlusslicht furios: Horn (14.) und Thomas (17.) brachten die SG überraschend mit 2:0 in Führung. Doch noch vor der Pause glichen Helm (30.) und Ratajczak (31.) für die Gäste aus.

Nach dem Wechsel wogte das Spiel hin und her. Friedrich (60.) und Wollenberg (61.) trafen binnen einer Minute zum 3:3, ehe Ratajczak mit zwei weiteren Treffern (71., 87.) zum Matchwinner avancierte. Reuter setzte in der Nachspielzeit per Elfmeter den Schlusspunkt.

Die Gastgeber bleiben damit weiterhin ohne Punkt am Tabellenende.

TSV Obermelsungen – FC Domstadt Fritzlar 0:4

Der Tabellenführer aus Fritzlar marschiert unaufhaltsam weiter. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg beim TSV Obermelsungen bleibt der FC auch nach dem 16. Spiel ohne Punktverlust. Bruchhäuser (20.) eröffnete, Bravo Sanchez (36.) und El Haryry (39.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. In der Schlussphase traf erneut Bravo Sanchez (87.) zum Endstand.

Vor 130 Zuschauern zeigte Fritzlar einmal mehr, warum man mit 48 Punkten und einem Torverhältnis von 80:8 die Liga dominiert.

SG Asterode/Christerode/Olberode – TSV Besse 1:3

TSV Besse untermauerte mit einem abgeklärten Auftritt seinen vierten Tabellenrang. Bereits nach vier Minuten traf Marco Stanek zur Führung, David Huy erhöhte per Foulelfmeter (31.) auf 2:0. Zwar brachte Lukas John die Gastgeber nach der Pause (59.) noch einmal heran, doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Jonas Pantke (63.) war die Partie entschieden. Maurice Abel setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt.

Besse bleibt mit 29 Punkten in Lauerstellung auf die Top Drei, während Asterode/Christerode/Olberode (15 Punkte) weiter im unteren Tabellendrittel steckt.

SG Fuldalöwen/Beisetal – SG Neuental/Jesberg 0:5

Eine Demonstration der Stärke zeigte Verfolger Neuental/Jesberg beim bisherigen Tabellendritten. Ben Zornhagen glänzte mit einem Dreierpack (28., 31., 77.), dazu trafen Lau (37.) und Ackermann per Foulelfmeter (45.).

Die Gäste bleiben mit 37 Punkten erster Verfolger des makellosen Spitzenreiters Fritzlar, während die Fuldalöwen nach dieser klaren Niederlage auf Rang drei verharren und nun etwas Abstand nach oben haben.

TuSpo Guxhagen – SG Ohetal/Frielendorf 2:3

In einem spannenden Duell entführte die SG Ohetal/Frielendorf überraschend drei Punkte aus Guxhagen. Kunz brachte die Gäste früh in Führung (5.), Tümmler (48.) und ein Eigentor (55.) drehten die Partie. Doch erneut Kunz (82.) und Kraft (87.) sorgten für den späten Umschwung.

Damit schöpft die SG als Dreizehnter (nun 9 Punkte) wieder Hoffnung im Abstiegskampf, während Guxhagen (22 Punkte) eine verpasste Gelegenheit bedauert, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen.