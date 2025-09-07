Unterzahl kostet SV Kurdistan Düren Punkte: 1:3 in Hürth

Lange Zeit konnte sich Fußball-Landesligist Kurdistan Düren gegen eine Niederlage beim FC Hürth stemmen. Am Ende reichte es in Unterzahl aber nicht zu Punkten. Mit 1:3 musste sich der SVK beugen. Hürth hatte mehr vom Spiel, aber die Gäste erzielten den ersten Treffer. Nach einem langen Ball kam Sandro Frugaborsi durch und brachte die Dürener in Führung (30.).

Noch vor der Pause fiel der Ausgleich. Die Heimelf schoss in einer Aktion viermal auf das Tor. Torwart, Abwehrbein und Pfosten verhinderten zunächst den Ausgleich. Im vierten Anlauf traf Giancarlo Lore (38.).

Über eine halbe Stunde musste der SVK in Halbzeit zwei in Unterzahl spielen, da Ayoub Zaanani Gelb-Rot sah (55.). Hürth agierte ruhig und kam durch Lore zum Führungstreffer (83.). Der SVK ging ins Risiko, machte hinten auf und kassierte durch Manuel Kabambi das 3:1 (90.+4).

