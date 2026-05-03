Unterweissach II 6:2, VfR Murrhardt 7:0, Gerabronn 8:2

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
In Schornbach entwickelte sich eine Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Lange Zeit neutralisierten sich beide Reserveteams im Mittelfeld, doch kurz nach dem Seitenwechsel schien der Knoten bei den Hausherren zu platzen. In der 51. Minute war es Sören Kanapinn, der den TSV Schornbach II mit 1:0 in Führung brachte und die Hoffnung auf einen Heimsieg nährte. Die Gäste aus Waiblingen zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und investierten nun mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte in der 64. Minute, als Noel Palmeri den Ausgleich zum 1:1 markierte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch die Waiblinger bewiesen den längeren Atem. In der 75. Minute erzielte Anastasios Pantzaridis den Treffer zum 1:2, den der FSV schließlich mit viel Disziplin über die Zeit verteidigte.
Der TB Beinstein präsentierte sich in Breuningsweiler als die abgeklärtere Mannschaft und nutzte seine Chancen konsequent. Besonders ein Spieler drückte der ersten Stunde seinen Stempel auf: In der 15. Minute brachte Niklas Lösch die Gäste mit 0:1 in Front. Derselbe Akteur war es auch, der in der 56. Minute nachlegte und mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 für eine Vorentscheidung sorgte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer keimte bei den Hausherren auf, als in der 68. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Florian Keiner der 1:2-Anschlusstreffer fiel. Breuningsweiler warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, doch die Entscheidung fiel auf der Gegenseite. In der 86. Minute machte Niko Saggio mit dem Tor zum 1:3-Endstand alles klar für den TB Beinstein.
Die Zuschauer in Weiler erlebten ein wahres Spektakel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gäste aus Fellbach erwischten den besseren Start, als Nikita Siebert in der 32. Minute zum 0:1 traf. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute gelang Philipp Klodt der wichtige Ausgleich zum 1:1. Direkt nach dem Wechsel drehte Philipp Klodt die Partie in der 51. Minute zur 2:1-Führung. Doch Fellbach schlug zurück: Erneut war es Nikita Siebert, der in der 57. Minute zum 2:2 ausglich, bevor Bleon Saramati in der 64. Minute die Gäste sogar wieder mit 2:3 in Führung brachte. In einer turbulenten Schlussphase bewiesen die Hausherren eine enorme Moral. Marian Motzer markierte in der 87. Minute den Ausgleich zum 3:3, bevor der überragende Philipp Klodt in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 4:3-Sieg für den TV Weiler/Rems perfekt machte.
In Kernen sahen die Fans eine Begegnung, die erst spät ihre emotionalen Höhepunkte erreichte. Über weite Strecken war es ein zähes Ringen, bei dem beide Defensivreihen kaum etwas zuließen. In der 65. Minute fiel dann die glückliche Führung für den FC Kosova Kernen, als ein unglückliches Eigentor von Luca Bader das 1:0 besorgte. Remshalden rannte in der Folge unermüdlich an, doch die Zeit schien den Gastgebern in die Karten zu spielen. Als sich fast alle Zuschauer bereits mit einem Heimsieg abgefunden hatten, folgte der Schock in der Nachspielzeit. In der 94. Minute (90.+4) war es Ben Tottermusch, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand für den SV Remshalden erzielte.
In Winterbach war die Geschichte des Spiels bereits nach wenigen Augenblicken geschrieben. Die Gäste aus Birkmannsweiler erwischten einen Start nach Maß und nutzten die erste Unkonzentriertheit der Hausherren eiskalt aus. In der 3. Minute erzielte Tim Dindorf die frühe 0:1-Führung für den VfR. Was folgte, war ein leidenschaftlicher Kampf des VfL Winterbach, der über die restlichen 87 Minuten alles versuchte, um den Rückstand zu egalisieren. Birkmannsweiler verlegte sich auf eine stabile Defensive und gelegentliche Konter, ließ aber letztlich keine hochkarätigen Chancen mehr zu. So blieb es am Ende bei dem knappen, aber wertvollen Auswärtssieg für die Gäste, die den frühen Treffer mit viel Einsatz verteidigten.
Der 1. FC Hohenacker lieferte vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung ab. Zwar begann die Partie ausgeglichen, als Jonas Fröschle in der 22. Minute die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte und Samoel-Leon Eck nur drei Minuten später, in der 25. Minute, für den SC Korb zum 1:1 ausglich. Doch nach dem Seitenwechsel übernahm Hohenacker endgültig das Kommando. In der 49. Minute stellte Sergio Corica Cuello die Weichen mit seinem Treffer zum 2:1 wieder auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte schließlich Denis Dejanovic, der in der 60. Minute zum 3:1-Endstand einnetzte. In der verbleibenden halben Stunde kontrollierte Hohenacker das Geschehen sicher und ließ keine Zweifel mehr am Heimerfolg aufkommen.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Schorndorf. Die Gäste aus Hertmannsweiler gingen durch Serdar Tayar in der 27. Minute mit 0:1 in Führung. Als Luca Yannik Schneider in der 68. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Partie bereits entschieden. Doch Anagennisis bewies ein riesiges Kämpferherz: Mohammed Nonda Sylla verkürzte in der 76. Minute auf 1:2, und nur sechzig Sekunden später, in der 77. Minute, verwandelte Theodoros Tsilimantos einen Foulelfmeter zum viel umjubelten Ausgleich zum 2:2. Das Spiel war nun völlig offen, doch das letzte Wort hatten die Gäste. In der 88. Minute war es Marco Schäfler, der den SV Hertmannsweiler mit seinem Treffer zum 2:3 erlöste und den späten Auswärtssieg sicherstellte.
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In Backnang erlebten die Zuschauer eine torreiche Begegnung, in der die Gäste aus Unterweissach vor allem in der Anfangsphase und in der Schlussphase ihre Klasse ausspielten. Den Anfang machte Jannis Scholz, der den SV Unterweissach II in der 25. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Gäste blieben am Drücker: Jannis Müllner erhöhte in der 34. Minute auf 0:2, bevor nur sechzig Sekunden später erneut Jannis Scholz in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 für eine vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Doch die Viktoria bewies Moral und kämpfte sich zurück. Arif Genc verkürzte in der 40. Minute auf 1:3, und als Marko Tokic kurz nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3 verwandelte, war die Partie wieder völlig offen. Unterweissach schüttelte sich jedoch kurz und schlug in der Schlussphase eiskalt zurück. Hamza Aras stellte in der 71. Minute den alten Abstand zum 2:4 wieder her. In der Schlussphase schwanden bei den Hausherren die Kräfte, was Nikolai Schlosser in der 85. Minute zum 2:5 und Marco Müller in der 90. Minute zum deutlichen 2:6-Endstand ausnutzten.
In einer von Taktik und defensiver Stabilität geprägten Partie neutralisierten sich die beiden Mannschaften über die gesamte Spielzeit. Die Zuschauer in Althütte sahen ein Spiel, das sich größtenteils im Mittelfeld abspielte und in dem klare Torchancen Mangelware blieben. Sowohl die Spielgemeinschaft als auch die Gäste aus Kleinaspach agierten aus einer sicheren Grundordnung heraus und legten den Fokus darauf, keinen Gegentreffer zu fangen. Zwar gab es in der Schlussphase auf beiden Seiten vereinzelte Vorstöße, doch die Abwehrreihen standen felsenfest. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden, das für beide Teams einen Punkt im Kampf um die Tabellenplätze bedeutet, aber spielerisch sicherlich noch Luft nach oben ließ.
Die Reserve des SV Allmersbach lieferte vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung ab. Von Beginn an kontrollierten die Hausherren das Tempo und ließen den Gästen aus Murrhardt kaum Raum für gefährliche Offensivaktionen. In der 20. Minute brach Francesco Onorati den Bann und erzielte die viel umjubelte 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel drängte der SV Allmersbach II auf die Vorentscheidung. Diese gelang Felix Wüst, der in der 52. Minute zum 2:0 einnetzte. Murrhardt bemühte sich in der Folge zwar um den Anschlusstreffer, fand aber kein Durchkommen gegen die gut organisierte Allmersbacher Defensive. Kurz vor dem Abpfiff machte Kevin Schippert in der 86. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar und besiegelte den Heimsieg.
Ein regelrechtes Schützenfest bekamen die Fans in Murrhardt zu sehen. Der VfR war den Gästen in allen Belangen überlegen und spielte sich phasenweise in einen Rausch. Herausragender Akteur auf dem Platz war Jan Niklas Schommer, der den Torreigen bereits in der 7. Minute mit dem 1:0 eröffnete. Philipp Heckmann erhöhte in der 13. Minute auf 2:0, bevor erneut Jan Niklas Schommer in der 18. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause schraubten Philipp Heckmann mit seinem zweiten Tor in der 29. Minute (4:0), Lars Kleemann in der 36. Minute (5:0) und abermals der bärenstarke Jan Niklas Schommer in der 44. Minute (6:0) das Ergebnis in die Höhe. Im zweiten Durchgang ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen, blieben aber spielbestimmend. Den Schlusspunkt zum beeindruckenden 7:0-Endstand setzte Tobias Wiese in der 75. Minute.
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Steinbach! Die Gäste aus Fichtenberg erwischten einen Traumstart, als Nicolas Schmiedt mit einem Doppelschlag in der 6. Minute und der 18. Minute den SK Fichtenberg mit 0:2 in Front brachte. Steinbach wirkte zunächst geschockt, kämpfte sich aber noch vor der Pause zurück in die Begegnung. Kevin Holstein verkürzte in der 41. Minute auf 1:2, und tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Arbenit Kryeziu in der 46. Minute (45.+1) den umjubelten Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel komplett zugunsten der Heimelf zu kippen, als Talha Ünal in der 54. Minute einen Foulelfmeter zur 3:2-Führung für den SV Steinbach verwandelte. Es entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in der Fichtenberg unermüdlich anrannte. In der 86. Minute belohnte Jannik Paxian die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 3:3. Kurz vor dem Ende wurde es noch einmal hektisch, als Nico Zartmann vom SK Fichtenberg in der 89. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.
In einer packenden Schlussphase entführte der FC Welzheim die drei Punkte aus Weiler zum Stein. Die Hausherren starteten gut und gingen in der 20. Minute durch Ümit Karatekin mit 1:0 in Führung, was auch den Pausenstand bedeutete. Direkt nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse: Nils Zieker glich in der 49. Minute zum 1:1 aus, und nur sechzig Sekunden später drehte Ruven Nübel in der 50. Minute die Partie zur 1:2-Führung für den FC Welzheim. Der FSV antwortete jedoch prompt durch Fatih Yenisen, der in der 57. Minute zum 2:2 ausglich. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste gnadenlos zu. Kim-Steffen Schmidt erzielte in der 93. Minute (90.+3) die erneute Führung, und Kevin Kröning machte nur eine Minute später in der 94. Minute (90.+4) mit dem 2:4-Endstand alles klar.
In Backnang behielten die Hausherren in einer engen Partie kühlen Kopf. Zunächst waren es jedoch die Gäste, die jubeln durften: Marek Hähnel brachte den TSV Sulzbach-Laufen in der 35. Minute mit 0:1 in Führung. Die Antwort der "Alexander" ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 37. Minute, verwandelte Evangelos Tsakiridis einen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel blieb auch im zweiten Durchgang hart umkämpft und bot Chancen auf beiden Seiten. Die Entscheidung fiel in der 57. Minute, als es erneut Strafstoß für die Heimelf gab. Wieder trat Evangelos Tsakiridis an und bewies Nervenstärke, indem er auch diesen Foulelfmeter zum 2:1 im Netz unterbrachte. In der verbleibenden halben Stunde verteidigte Backnang die knappe Führung leidenschaftlich gegen anrennende Gäste und rettete den Heimsieg über die Zeit.
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TSV Vellberg – SC Bühlertann 3:2
In Vellberg erlebten die Zuschauer ein wahres Drama, das bereits früh seinen ersten negativen Höhepunkt fand. In der 15. Minute sah Sergen Tuncel die Rote Karte, was die Hausherren für den Rest der Partie in Unterzahl schwächte. Doch der TSV bewies ein riesiges Kämpferherz und ließ sich nicht beirren. In der 66. Minute brachte Hannes Fischer sein Team per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Bühlertann drängte in der Folge auf den Ausgleich und wurde in der 81. Minute durch den Treffer von Dominik Wappler belohnt. Das Spiel blieb jedoch völlig offen und bot eine furiose Schlussphase: In der 85. Minute war es erneut Hannes Fischer, der einen weiteren Foulelfmeter zum 2:1 versenkte. Als Kubilay Köksal in der 88. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch Bühlertann gab nicht auf – Dominik Wappler machte es in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:2 noch einmal richtig spannend, doch die Vellberger retteten den Sieg mit viel Leidenschaft über die Zeit.
TSV Ilshofen II – SC Steinbach-Comburg 1:2
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich in Ilshofen ein klassisches Geduldsspiel, das erst in der absoluten Schlussphase so richtig an Fahrt aufnahm. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, bevor die Hausherren spät den Bann brachen: In der 76. Minute markierte Tim Luca Laidig die viel umjubelte 1:0-Führung für den TSV Ilshofen II. Die Gäste vom SC Steinbach-Comburg bewiesen jedoch einen extrem langen Atem und starteten eine beeindruckende Schlussoffensive. In der 85. Minute erzielte Karim Abu Dia den Ausgleich zum 1:1. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug der SC in der 90. Minute eiskalt zu: Pascal Hopf traf zum 1:2-Endstand und entführte damit die drei Punkte in letzter Sekunde aus Ilshofen.
Spvgg Unterrot – TSV Sulzdorf 3:4
In Unterrot bekamen die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel geboten, das mit einem Paukenschlag der Gäste begann. Kouadio Kouakou schockte die Hausherren mit einem Blitz-Doppelpack in der 2. Minute zum 0:1 und nur zwei Minuten später in der 4. Minute zum 0:2. Unterrot zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Lars Quade in der 7. Minute postwendend zum 1:2-Anschlusstreffer. Sulzdorf blieb gefährlich und erhöhte in der 25. Minute durch Serhii Rusyn auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Unterrot mit viel Moral wieder heran: Jacques Kern verwandelte in der 48. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3. Die Freude währte jedoch nur Sekunden, denn Ibrahim Messaoudi stellte in der 49. Minute postwendend auf 2:4. Aytac Uysal machte die Partie in der 60. Minute mit dem 3:4 erneut spannend. In einer hitzigen Schlussphase wurde es noch einmal emotional, als Lars Quade in der 91. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, doch am knappen Auswärtssieg für Sulzdorf änderte sich nichts mehr.
SGM Rosengarten – TSV Hessental 1:1
In einer ausgeglichenen und intensiv geführten Begegnung teilten sich die SGM Rosengarten und der TSV Hessental letztlich die Punkte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Vincent Bilk mit 1:0 in Führung. Diese Führung gab jedoch nicht die gewünschte Sicherheit, da Hessental immer wieder Nadelstiche setzte und gefährlich vor das gegnerische Gehäuse kam. Kurz vor der Pause wurden die Bemühungen der Gäste belohnt: In der 42. Minute erzielte Joel Tella Donfack den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend in den Zweikämpfen im Mittelfeld, und da keine der Mannschaften mehr das letzte Risiko einging, blieb es beim Unentschieden.
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Vor 130 Zuschauern legte der VfR Altenmünster los wie die Feuerwehr und ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Heimstärke aufkommen. Bereits in der 3. Minute brachte Christian Coltis die Hausherren mit einem platzierten Abschluss zum 1:0 in Führung. Dünsbach schüttelte sich jedoch kurz und bewies Nervenstärke, als Dennis Hauber in der 20. Minute einen Foulelfmeter souverän zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Das Spiel blieb intensiv, doch Altenmünster schlug noch vor der Pause zurück: In der 27. Minute markierte Kaan Denizli die erneute Führung zum 2:1. Direkt nach dem Seitenwechsel schien der Widerstand der Gäste gebrochen, als erneut Kaan Denizli in der 46. Minute auf 3:1 erhöhte. Nur zwei Minuten später, in der 48. Minute, sorgte Cengiz Korkmaz mit dem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung. Zwar keimte bei den Gästen noch einmal kurz Hoffnung auf, als Dennis Kolder in der 59. Minute auf 4:2 verkürzte, doch den Schlusspunkt unter eine starke Mannschaftsleistung setzte Niklas Häusinger tief in der Nachspielzeit in der 94. Minute (90.+4) mit dem Tor zum 5:2-Endstand.
In Gerabronn erlebten die Fans eine regelrechte Offensiv-Gala, bei der die Hausherren fast nach Belieben kombinierten. Nachdem die Anfangsphase noch ausgeglichen verlief, eröffnete Jan Bücherl in der 25. Minute den Torreigen zum 1:0. Nur vier Minuten später, in der 29. Minute, legte Tobias Pelzer zum 2:0 nach. Die Gäste zeigten eine kurze Reaktion, als Markus Wilhelm in der 33. Minute den Anschluss zum 2:1 erzielte, doch Gerabronn antwortete eiskalt. Jan Bücherl stellte in der 38. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Danach schlug die große Stunde von Cris Dumalski: Er verwandelte in der 41. Minute zunächst einen Foulelfmeter zum 4:1, legte in der 45. Minute das 5:1 nach und machte direkt nach Wiederanpfiff in der 50. Minute mit dem 6:1 seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Hengstfeld kam durch Robert Becke in der 65. Minute noch zum 6:2, doch in der Schlussphase schraubte Danny Thomas mit einem Doppelschlag in der 84. Minute zum 7:2 und in der 85. Minute zum 8:2-Endstand das Ergebnis in eine schwindelerregende Höhe.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Rot am See ein klassisches Kampfspiel auf Augenhöhe, bei dem die Defensivreihen über weite Strecken das Geschehen bestimmten. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, und die Zuschauer mussten sich bis in die zweite Halbzeit gedulden, ehe der erste Jubelschrei durch das Stadion hallte. In der 57. Minute war es schließlich Lars Köber, der goldrichtig stand und den TV Rot am See mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude der Hausherren war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die Reserve aus Satteldorf bewies eine tolle Moral und drängte sofort auf den Ausgleich. In der 64. Minute belohnten sich die Gäste für ihren Aufwand, als Chris Hofmann zum 1:1 einnetzte. In einer spannenden Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung.
Die Gäste traten nicht an, sodass das Spiel für den SSV Stimpfach gewertet wird.
Was sich in Matzenbach abspielte, war ein echtes Wechselbad der Gefühle und bot Dramatik bis zur letzten Sekunde. Die Gäste aus Gammesfeld erwischten den idealen Start, als Fabian Schmieg bereits in der 6. Minute zur 0:1-Führung traf. Matzenbach kämpfte sich zurück und belohnte sich in der 36. Minute durch den Ausgleich von Sergiu-Dan Barboni zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz, da Gammesfeld noch vor der Pause durch Maximilian Beck in der 38. Minute erneut mit 1:2 in Führung ging. Als Aaron Weber in der 68. Minute auf 1:3 erhöhte, schien die Partie bereits entschieden zu sein. Doch der FC Matzenbach bewies ein riesiges Kämpferherz. Matthias Stöffler markierte in der 77. Minute den wichtigen 2:3-Anschlusstreffer, was bei der Heimelf noch einmal alle Kräfte freisetzte. In einer emotionalen Schlussphase war es schließlich erneut Sergiu-Dan Barboni, der in der 89. Minute zur Stelle war und den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte.
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