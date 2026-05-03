Unterweissach II 6:2, VfR Murrhardt 7:0, Gerabronn 8:2

Kreisliga A2:

FC Viktoria Backnang – SV Unterweissach II 2:6

In Backnang erlebten die Zuschauer eine torreiche Begegnung, in der die Gäste aus Unterweissach vor allem in der Anfangsphase und in der Schlussphase ihre Klasse ausspielten. Den Anfang machte Jannis Scholz, der den SV Unterweissach II in der 25. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Gäste blieben am Drücker: Jannis Müllner erhöhte in der 34. Minute auf 0:2, bevor nur sechzig Sekunden später erneut Jannis Scholz in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3 für eine vermeintliche Vorentscheidung sorgte. Doch die Viktoria bewies Moral und kämpfte sich zurück. Arif Genc verkürzte in der 40. Minute auf 1:3, und als Marko Tokic kurz nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3 verwandelte, war die Partie wieder völlig offen. Unterweissach schüttelte sich jedoch kurz und schlug in der Schlussphase eiskalt zurück. Hamza Aras stellte in der 71. Minute den alten Abstand zum 2:4 wieder her. In der Schlussphase schwanden bei den Hausherren die Kräfte, was Nikolai Schlosser in der 85. Minute zum 2:5 und Marco Müller in der 90. Minute zum deutlichen 2:6-Endstand ausnutzten.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 0:0

In einer von Taktik und defensiver Stabilität geprägten Partie neutralisierten sich die beiden Mannschaften über die gesamte Spielzeit. Die Zuschauer in Althütte sahen ein Spiel, das sich größtenteils im Mittelfeld abspielte und in dem klare Torchancen Mangelware blieben. Sowohl die Spielgemeinschaft als auch die Gäste aus Kleinaspach agierten aus einer sicheren Grundordnung heraus und legten den Fokus darauf, keinen Gegentreffer zu fangen. Zwar gab es in der Schlussphase auf beiden Seiten vereinzelte Vorstöße, doch die Abwehrreihen standen felsenfest. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden, das für beide Teams einen Punkt im Kampf um die Tabellenplätze bedeutet, aber spielerisch sicherlich noch Luft nach oben ließ.

SV Allmersbach II – TSC Murrhardt 3:0

Die Reserve des SV Allmersbach lieferte vor heimischer Kulisse eine souveräne Vorstellung ab. Von Beginn an kontrollierten die Hausherren das Tempo und ließen den Gästen aus Murrhardt kaum Raum für gefährliche Offensivaktionen. In der 20. Minute brach Francesco Onorati den Bann und erzielte die viel umjubelte 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel drängte der SV Allmersbach II auf die Vorentscheidung. Diese gelang Felix Wüst, der in der 52. Minute zum 2:0 einnetzte. Murrhardt bemühte sich in der Folge zwar um den Anschlusstreffer, fand aber kein Durchkommen gegen die gut organisierte Allmersbacher Defensive. Kurz vor dem Abpfiff machte Kevin Schippert in der 86. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar und besiegelte den Heimsieg.

VfR Murrhardt – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 7:0

Ein regelrechtes Schützenfest bekamen die Fans in Murrhardt zu sehen. Der VfR war den Gästen in allen Belangen überlegen und spielte sich phasenweise in einen Rausch. Herausragender Akteur auf dem Platz war Jan Niklas Schommer, der den Torreigen bereits in der 7. Minute mit dem 1:0 eröffnete. Philipp Heckmann erhöhte in der 13. Minute auf 2:0, bevor erneut Jan Niklas Schommer in der 18. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause schraubten Philipp Heckmann mit seinem zweiten Tor in der 29. Minute (4:0), Lars Kleemann in der 36. Minute (5:0) und abermals der bärenstarke Jan Niklas Schommer in der 44. Minute (6:0) das Ergebnis in die Höhe. Im zweiten Durchgang ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen, blieben aber spielbestimmend. Den Schlusspunkt zum beeindruckenden 7:0-Endstand setzte Tobias Wiese in der 75. Minute.

SV Steinbach – SK Fichtenberg 3:3

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Steinbach! Die Gäste aus Fichtenberg erwischten einen Traumstart, als Nicolas Schmiedt mit einem Doppelschlag in der 6. Minute und der 18. Minute den SK Fichtenberg mit 0:2 in Front brachte. Steinbach wirkte zunächst geschockt, kämpfte sich aber noch vor der Pause zurück in die Begegnung. Kevin Holstein verkürzte in der 41. Minute auf 1:2, und tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Arbenit Kryeziu in der 46. Minute (45.+1) den umjubelten Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel komplett zugunsten der Heimelf zu kippen, als Talha Ünal in der 54. Minute einen Foulelfmeter zur 3:2-Führung für den SV Steinbach verwandelte. Es entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in der Fichtenberg unermüdlich anrannte. In der 86. Minute belohnte Jannik Paxian die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 3:3. Kurz vor dem Ende wurde es noch einmal hektisch, als Nico Zartmann vom SK Fichtenberg in der 89. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

FSV Weiler zum Stein – FC Welzheim 2:4

In einer packenden Schlussphase entführte der FC Welzheim die drei Punkte aus Weiler zum Stein. Die Hausherren starteten gut und gingen in der 20. Minute durch Ümit Karatekin mit 1:0 in Führung, was auch den Pausenstand bedeutete. Direkt nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse: Nils Zieker glich in der 49. Minute zum 1:1 aus, und nur sechzig Sekunden später drehte Ruven Nübel in der 50. Minute die Partie zur 1:2-Führung für den FC Welzheim. Der FSV antwortete jedoch prompt durch Fatih Yenisen, der in der 57. Minute zum 2:2 ausglich. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste gnadenlos zu. Kim-Steffen Schmidt erzielte in der 93. Minute (90.+3) die erneute Führung, und Kevin Kröning machte nur eine Minute später in der 94. Minute (90.+4) mit dem 2:4-Endstand alles klar.

Großer Alexander Backnang – TSV Sulzbach-Laufen 2:1

In Backnang behielten die Hausherren in einer engen Partie kühlen Kopf. Zunächst waren es jedoch die Gäste, die jubeln durften: Marek Hähnel brachte den TSV Sulzbach-Laufen in der 35. Minute mit 0:1 in Führung. Die Antwort der "Alexander" ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 37. Minute, verwandelte Evangelos Tsakiridis einen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel blieb auch im zweiten Durchgang hart umkämpft und bot Chancen auf beiden Seiten. Die Entscheidung fiel in der 57. Minute, als es erneut Strafstoß für die Heimelf gab. Wieder trat Evangelos Tsakiridis an und bewies Nervenstärke, indem er auch diesen Foulelfmeter zum 2:1 im Netz unterbrachte. In der verbleibenden halben Stunde verteidigte Backnang die knappe Führung leidenschaftlich gegen anrennende Gäste und rettete den Heimsieg über die Zeit.