Unterweissach dreht Rückstand, nächster Rückschlag für Rudersberg

Was für ein Spiel in Schwaikheim. TSV Schornbach schien die Partie früh in den Griff zu bekommen. Nico Klasik traf in der 11. Minute zum 0:1, Berkant Salman erhöhte in der 33. Minute auf 0:2 und Anas Hammouda stellte in der 50. Minute sogar auf 0:3. Alles sprach für einen klaren Auswärtssieg. Doch TSV Schwaikheim stemmte sich mit aller Wucht gegen die Niederlage. Alen Rogosic verkürzte in der 53. Minute, Pascal Conti traf in der 78. Minute zum 2:3 und nur zwei Minuten später vollendete erneut Alen Rogosic die Aufholjagd zum 3:3. Für Schornbach fühlte sich dieses Remis wie ein verschenkter Sieg an.

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Im Spitzenspiel brannte ein wahres Feuerwerk. SG Oppenweiler-Strümpfelbach begann furios: Lukas Rosenke erzielte in der 23. Minute das 1:0, Patrik Koch legte in der 32. Minute das 2:0 nach. Mario Greiner hatte zuvor schon die Chance auf einen Allmersbacher Treffer vergeben, scheiterte aber in der 21. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart. Danach drehte SV Allmersbach die Partie mit großer Wucht. Yannick Sigle verkürzte in der 37. Minute, Mario Greiner glich in der 41. Minute aus, Marius Weller traf in der 45.+1 Minute per Foulelfmeter zum 2:3. Auch nach der Pause blieb das Spiel außer Kontrolle. Yusuf Dik erhöhte in der 62. Minute per Foulelfmeter auf 2:4. Fast zeitgleich sah Jonas Wieland von Oppenweiler Gelb-Rot. Doch selbst in Unterzahl gab sich die Heimelf nicht geschlagen. Patrik Koch verkürzte in der 87. Minute auf 3:4, ehe Cassian Menne in der 90.+1 Minute den umjubelten Ausgleich zum 4:4 erzielte. Allmersbach stolperte, Gaildorf zog vorbei. ---

TSV Schmiden hat im Kellerkampf einen hochwichtigen Auswärtssieg gelandet. Schon in der 30. Minute brachte Tommaso Siena die Gäste mit 0:1 in Führung. Noch vor der Pause legte er in der 38. Minute per Foulelfmeter das 0:2 nach. Michelfeld fand gegen die kompakte und entschlossene Spielweise der Schmidener kaum Antworten. Als Alessio Acri in der 83. Minute ebenfalls per Foulelfmeter das 0:3 erzielte, war die Partie endgültig entschieden. Schmiden verbesserte sich damit auf 37 Punkte und verschaffte sich spürbar Luft. Michelfeld bleibt dagegen tief im Abstiegsschatten und verpasste eine große Chance, sich von den hinteren Plätzen abzusetzen. ---

TURA Untermünkheim setzte mit diesem 7:2 ein brachiales Zeichen. Jonas Dietscher eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, Boris Nzuzi erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Doch SGM Kreßberg zeigte zunächst Moral: Elia Krieger traf in der 35. und 40. Minute zum 2:2 und brachte die Gäste eindrucksvoll zurück ins Spiel. Dann brach die Partie für Kreßberg auseinander. Janik Pfeiffer traf in der 45.+2 Minute zum 3:2, Jannis Kronmüller erhöhte in der 58. Minute, Robin Burkert traf in der 66. Minute zum 5:2. Noch einmal Janik Pfeiffer legte in der 75. Minute per Foulelfmeter und in der 90.+3 Minute nach. Für Untermünkheim war das ein Befreiungsschlag, für Kreßberg wohl der nächste Schritt Richtung Abstieg. ---

Das Spiel wurde abgesetzt. ---

TSV Nellmersbach feierte einen wuchtigen Heimsieg und ließ VfL Mainhardt keine Chance. Mann des Spiels war Samuel Wehaus, der bereits in der 4. Minute das 1:0 erzielte und in der 29. sowie 36. Minute auf 3:0 stellte. Noch vor der Pause erhöhte Lionello Zaino in der 44. Minute auf 4:0. Es war ein erster Durchgang, in dem die Gastgeber mit gnadenloser Konsequenz zuschlugen. Auch nach der Pause ging die Vorstellung weiter. Samuel Wehaus traf in der 56. Minute ein viertes Mal und stellte auf 5:0. Nellmersbach verschaffte sich damit wertvolle Luft im Tabellenkeller und sprang auf 36 Punkte. Mainhardt kassierte dagegen einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib. ---

TSV Gaildorf nutzte die Steilvorlage von Allmersbach mit brutaler Klarheit. Philipp Kees eröffnete in der 12. Minute das Spiel mit dem 1:0, Tom Berger erhöhte in der 31. Minute. Noch vor der Pause stellte erneut Philipp Kees in der 42. Minute per Foulelfmeter auf 3:0. Damit war die Richtung schon klar. Nach dem Seitenwechsel blieb Gaildorf hungrig. Serkan Uygun traf in der 55. Minute zum 4:0, Finn-Fabian Kuhr legte in der 65. Minute per Foulelfmeter das 5:0 nach, ehe Leon Max Koppenhöfer in der 83. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit diesem 6:0 schob sich TSV Gaildorf auf Platz eins. Es war ein Auftritt eines Tabellenführers – wuchtig, präzise und kompromisslos. ---