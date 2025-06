Untertstützung für Sulu: Aschaffenburg komplettiert Trainerteam

Der 36-jährige studierte Sozialpädagoge Dusan Drakulic stammt aus Lützelbach im Odenwald und war bereits als Co- und Cheftrainer im Jugend- als auch Herrenbereich tätig. Der neue Sportliche Leiter Sandro Sirigu ist von seinem Trainerteam überzeugt: "Ich kenne Dusan seit einigen Jahren und er hat mich durch seine akribische Arbeitsweise und seine professionelle Einstellung immer überzeugt. Er passt menschlich und fachlich sehr gut in unser Trainergefüge und ich freue mich, dass er mit dabei ist. Ich bin sicher, dass dieser Trainerstab mit höchster Motivation all das vorleben wird, was wir von unserer Mannschaft auch erwarten."

Cheftrainer Aytac Sulu sagt: "Dusan ist ein junger und total motivierter Trainer, der dazu auch noch eine Ausbildung als Pädagoge hat. Er bringt dadurch nochmals eine ganz andere Komponente in unseren Trainerstab, die uns weiterbringen wird. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und ich bin sehr froh, dass er den Weg mit uns gehen möchte. Wir haben nun eine wirklich gute Mischung in unserem Trainerteam und ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit."