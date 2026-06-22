Unterstützung gesucht und weiterer Landesliga-Transfer

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Junioren(*Innen)bereich des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall sucht als Nachfolger und zur Unterstützung dringend weitere Staffelleiter*Innen.

Wer Freude am Amateurfußball und ein grundlegendes technisches Verständnis am PC oder Laptop hat, ist herzlich willkommen.

Der oder die Interessierte wird von erfahrenen Staffelleitern, dem Jugendleiter sowie dem Bezirksvorstand in seiner oder ihrer Arbeit unterstützt.

Die Aufgaben des Staffelleiters/der Staffelleiterin umfasst eine ehrenamtliche Arbeit von ca. ein bis zwei Stunden pro Woche.

Es finden regelmäßige Treffen des Bezirksjugendausschusses statt, bei denen sich ausgetauscht wird. Wir freuen uns über weitere Kräfte und Unterstützung. Bei Fragen oder Interesse bitte melden bei: Bezirksjugendleiter Jochen Schmieg, Tel. 0160 90815928, Mail: jochen.tsvltb@gmail.com oder an Tobias Müller, stv. Bezirksjugendleiter, Mail: t.mueller@wuerttfv.de

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Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verpflichtet Niklas Watzl. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt vom Landesligisten VfL Nagold zur SUN. In der abgelaufenen Saison erzielte er dort in 24 Einsätzen acht Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Zuvor spielte Watzl unter anderem für den VfB Eppingen und die SG Bad Wimpfen. Nach seiner Rückkehr in die Region soll er die Offensive der Sport-Union verstärken.

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AC Catania Kirchheim II

AC Catania Kirchheim II aus der Kreisliga B6 Neckar/Fils begrüßt Daniele Iraci Sareri als ersten Neuzugang für die Saison 2026/27. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt aus der Jugend des TSV Weilheim nach Kirchheim. Sareri ist bevorzugt im zentralen Mittelfeld zuhause, aber flexibel einsetzbar. Mit Schnelligkeit, Übersicht, Technik am Ball, Dribbling und Passspiel soll er das Ballbesitzspiel der zweiten Mannschaft verstärken und beim AC Catania den nächsten Schritt im Aktivenbereich gehen.

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