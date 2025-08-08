Unterstützung für Schmidt: Spielervater wird Co-Trainer in Landsberg

Nach dem Pokal-Erfolg gegen Schwaben Augsburg steht für den TSV Landberg wieder der Ligaalltag auf dem Programm. Das Spiel gegen Türkgücü München ist für einige Akteure ein Wiedersehen mit dem EX-Verein.
Landsberg – Der Traum heißt 1860 München – nach dem 2:1-Coup gegen Schwaben Augsburg als nächster Gegner im Toto-Pokal. Die Realität aber jetzt erst mal Türkgücü München. Der Regionalliga-Absteiger gastiert am heutigen Freitagabend (Anpfiff: 19 Uhr) im 3C-Sportpark. Auf diese Partie haben sich die Landsberger in der Eiskammer vorbereitet – bei minus 110 Grad.
Münchens „türkische Kraft“, das ist der Verein, der, egal, ob in der 3. oder in der Regionalliga, für die meisten Negativ-Schlagzeilen im bayerischen Amateur-Fußball gesorgt hat: Insolvenz und Einstellung des Drittliga-Spielbetriebs im März 2022 mitten in der Saison, permanente Zahlungsprobleme, umstrittene Präsidenten und Investoren wie Hasan Kivran oder Milan Rapaic, Stadionchaos und Spielabsagen, weil kein zugelassener Platz zur Verfügung stand, und geplatzte Profifußball-Träume – dafür stand Türkgücü in den letzten Jahren.
Am Ende der vergangenen Saison stieg der Club sang – und klanglos als Tabellenletzter in die Bayernliga ab. Da halfen auch Neuzugänge wie die ehemaligen Landsberger Mike Hutterer und Amar Cekic oder Ex-Löwe Romuald Lacazette nichts. Auch Landsbergs sportlicher Leiter Chris Rech (neun Einsätze) und Rückkehrer Tino Reich (21 Einsätze) spielten in der vergangenen Saison noch für die Münchner, die auch aktuell ohne Punkt und Tor Tabellen-Schlusslicht sind. Zudem war TSV-Abteilungsleiter Nico Held 2023 sogar als Präsident der Türken im Gespräch.
Nicht nur für Rech, Reich und Held ist die Freitags-Partie eine „Fußball-Reise“ in die Vergangenheit. Trainer Alex Schmidt ist mit Türkgücü-Trainer Slaven Skeledzic gut befreundet und stand vom Sommer 2020 bis zum Februar 2021 beim damaligen Drittliga-Aufsteiger unter Vertrag. „Eine gute Zeit mit einer tollen Mannschaft und Fans, die immer hinter mir gestanden sind“, blickt er zurück. Kurios: Die Trennung im Winter (auf Platz 7 mit 33 Punkten aus 23 Spielen) öffnete ihm die Tür zur 2. Liga: Schmidt heuerte bei Liga-Konkurrent Dresden an und stieg mit Dynamo auf. Nach einem 4:0-Sieg im entscheidenden Spiel – gegen Türkgücü.
Zurück in die aktuelle Saison. Nach der kräftezehrenden Regenschlacht vom Dienstag stand zwei Tage lang die Erholung im Vordergrund: Eistonne gleich nach dem Spiel, Kältekammer im „Zendo“ in Kaufering, Regenerationsläufe für die Spieler, die in München wohnen, zu Hause ohne lange Autofahrt – damit seine Jungs heute wieder voll angreifen können. „Die Ausgangslage hat sich verändert, mit Siegen steigt die Erwartungshaltung. Jeder erwartet jetzt den nächsten Erfolg. Das ist eine gefährliche Situation, weil man da nur verlieren kann“, warnt Schmidt, der am Samstag als Magenta-Experte beim Spiel 1860 gegen Osnabrück zu sehen sein wird. „Wir hatten einen guten Start, aber zu einer Spitzenmannschaft gehört auch, dass man nach erfolgreichen Spielen hungrig bleibt und sich nicht auf den Lorbeeren ausruht.“ Der Coach ist sicher: „Meine Jungs haben so einen tollen Charakter – die werden auch nach nur zwei Tagen Pause wieder Vollgas geben.“
Gegen Türkgücü wird im Übrigen ein neuer, weiterer Co-Trainer neben Furkan Kircicek auf der Bank sitzen: Schmidts ehemaliger Mitspieler Peter Gartmann (56) aus Wehringen, ein ehemaliger Zweitliga-Profi (141 Spiele u.a. für Meppen und Blau-Weiß Berlin), Trainer u.a. in Thannhausen, Bubesheim und Burgau und Vater von TSV-Spieler Simon Gartmann, gehört jetzt offiziell zum Trainerteam. Beim ersten Test in Garmisch-Partenkirchen trafen sie sich nach längerer Zeit wieder – daraus entstand die neue Zusammenarbeit. Schmidt: „Peter ist ein Fußball-Verrückter, das passt genau.“