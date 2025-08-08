Unterstützung für Schmidt: Spielervater wird Co-Trainer in Landsberg

Landsberg – Der Traum heißt 1860 München – nach dem 2:1-Coup gegen Schwaben Augsburg als nächster Gegner im Toto-Pokal. Die Realität aber jetzt erst mal Türkgücü München. Der Regionalliga-Absteiger gastiert am heutigen Freitagabend (Anpfiff: 19 Uhr) im 3C-Sportpark. Auf diese Partie haben sich die Landsberger in der Eiskammer vorbereitet – bei minus 110 Grad.

Wiedersehen mit Ex-Verein für Rech, Reich und Held

Münchens „türkische Kraft“, das ist der Verein, der, egal, ob in der 3. oder in der Regionalliga, für die meisten Negativ-Schlagzeilen im bayerischen Amateur-Fußball gesorgt hat: Insolvenz und Einstellung des Drittliga-Spielbetriebs im März 2022 mitten in der Saison, permanente Zahlungsprobleme, umstrittene Präsidenten und Investoren wie Hasan Kivran oder Milan Rapaic, Stadionchaos und Spielabsagen, weil kein zugelassener Platz zur Verfügung stand, und geplatzte Profifußball-Träume – dafür stand Türkgücü in den letzten Jahren.