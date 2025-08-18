Unterstützung für Nordhorn in der Landesliga

Der SV Eintracht Nordhorn freut sich, zwei weitere Neuzugänge am Heideweg begrüßen zu dürfen. Mit Elhadji „Ely“ Sidibe und Álvaro Sánchez verstärken uns zwei spannende Spieler, die frischen Wind in die Mannschaft bringen werden.

Der Stürmer aus den Vereinigten Staaten stößt ab sofort zu unserer Eintracht und soll vor allem in der Offensive für Durchschlagskraft sorgen. Sidibe bringt Wucht, Tempo und Zug zum Tor mit - Eigenschaften, die unser Angriffsspiel variabler machen werden. Wir sind gespannt darauf, wie er seine Qualitäten in der Landesliga einbringen wird und freuen uns auf seine ersten Auftritte im Eintracht-Trikot.

Álvaro Sánchez - Defensivstabilität mit internationalem Hintergrund

Mit Álvaro Sánchez schließen wir zudem eine wichtige Lücke in unserer Defensive. Der 2001 geborene Innenverteidiger mit spanischen Wurzeln gilt als zweikampfstark, technisch sauber und bringt trotz seines jungen Alters bereits ein hohes Maß an Spielintelligenz mit.

Stimme von Jouke Faber

„Wir wollten den Kader noch ein wenig breiter aufstellen – und das ist uns mit Ely und Álvaro gelungen. Beide sind interessante Spieler, die uns zusätzliche Möglichkeiten geben werden“, erklärt Sportlicher Leiter Jouke Faber.

Blick nach vorn

Beide Neuzugänge passen hervorragend zu unserem Weg, die Mannschaft mit internationalem Flair, Leidenschaft und Perspektive weiterzuentwickeln. Wir heißen Ely und Álvaro herzlich willkommen am Heideweg und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude im Eintracht-Trikot!

