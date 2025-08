Unterstützung für die "Aufstiegsreform 2025": Hessen Kassel schert aus

Die Initiative "Aufstiegsreform 2025" erfreut sich mittlerweile deutschlandweit immer mehr an Unterstützung. Aus den Regionalligen Nordost, West, Nord und Bayern kommt Zuspruch. Auffällig zurückhaltend in der Thematik zeigt sich hingegen die Regionalliga Südwest. Die Vertreter der Südwest-Klubs sehen keinen erhöhten Reformbedarf. Unter anderem stieß die Idee, die hessischen Klubs in die Regionalliga Nordost einzugliedern, auf taube Ohren. Christian Hock, Geschäftsführer der Offenbacher Kickers, wurde im Gespräch mit dem Fachmagazin "Kicker" deutlich und kanzelte den Vorschlag als "wahnwitzige Idee" ab. Hock weiter im "Kicker": "Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein hessischer Verein vier- bis fünfmal in der Saison nach Berlin fährt, um dort Spiele auszutragen."

Dass der Reformwille gerade im Südwesten nicht sonderlich ausgeprägt ist, ist hinsichtlich der Statuten wenig verwunderlich. Die Regionalliga Südwest stellt neben der Regionalliga West jährlich einen Fixaufsteiger in die 3. Liga. Von der höchstumstrittenen Relegation der Meister, in der sich abwechselnd die Champions aus dem Norden, Nordost und Bayern in einem rollierenden System um den letzten freien Aufstiegsplatz duellieren, bleibt der Südwesten verschont. Ein Klub aus der Regionalliga Südwest ist allerdings jetzt ausgeschert: Der KSV Hessen Kassel hat sich demonstrativ hinter die Initiative gestellt. Der Geschäftsführer der Nordhessen, Sören Gonther, erklärt in einer Pressemitteilung: "Als ehemaliger Profi bin ich davon überzeugt, dass sportlicher Erfolg über eine ganze Saison hinweg auch fair belohnt werden muss. Das ist derzeit leider nicht in allen Regionalligen der Fall. Vereine, Fans und Sponsoren brauchen verlässliche Perspektiven – wie wir sie im Südwesten bereits haben."



Nach geographischen Gesichtspunkten würden den Löwen aus Kassel nach einer möglichen Eingliederung in die Regionalliga Nordost jedenfalls kaum Nachteile entstehen. Fahrten in den Berliner Raum wären auch nicht recht viel weiter als beispielsweise Fahrten in den Großraum Stuttgart, welche die Nordhessen derzeit in der Regionalliga Südwest zu bestreiten haben.



Tommy Haeder, Geschäftsstellenleiter des Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC und Sprecher der Initiative nimmt die Unterstützung aus Kassel sehr wohlwollend zur Kenntnis: "Der Beitritt von Hessen Kassel ist deshalb als ein starkes Signal zu bewerten: Lasst uns die 4. Liga gemeinsam zukunftsfähig machen."