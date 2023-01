Unterstützung für Aßlinger Unparteiische – Vorstand stattet Schiedsrichter mit Headset aus Geschenk an Kappelsberger

Aßling – Ohne sie, die Schiedsrichter, beginnt kein Fußballspiel. Seit mehreren Jahren mahnt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die immer kleiner werdende Zahl an Unparteiischen an. Der TSV Aßling engagiert sich entgegen dem Trend sehr stark für seine „Männer in Schwarz“, die für den Verein vom Büchsenberg pfeifen.

„Wir versuchen neben unseren Mannschaften im Verein auch unsere Schiedsrichter bestmöglich zu unterstützen“, betont der TSV-Vorsitzende Michael Kurzmeier. Seit etlichen Jahren erfüllt der TSV Aßling das Schiedsrichtersoll für den Verband. Mit dabei ist seit gut zwölf Jahren auch Dominik Kappelsberger (26 Jahre).

Die meisten Jugendlichen tragen mit 14 Jahren vielleicht Zeitungen aus, um sich etwas Taschengeld dazu zuverdienen. „Darauf hatte ich keine Lust, ich wollte lieber etwas mit Fußball machen“, gibt Kappelsberger zu. Dabei ist der Aßlinger beim Pfeifen hängen geblieben. Kappelsberger ist seit seiner Schulung, Jahr für Jahr als Schiedsrichter aufgestiegen und feierte in 2022 sein Debüt als Referee in der Bayernliga. Auch etliche Spiele an der Linie in der A-Junioren-Bundesliga hat Kappelsberger bereits absolviert.