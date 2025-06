Unterstützung aus der Ersten möglich: Peiting II trifft auf Erpfting

Peiting – Das rettende Ufer war lange Zeit in Sichtweite. Letztlich fehlten dem TSV Peiting II dann aber sieben Zähler, um sich den Klassenerhalt auf direktem Wege zu sichern. Als Tabellenzwölfter der Kreisklasse 4 muss die Mannschaft von Trainer Eduard Stober, die im vergangenen Jahr noch Vizemeister geworden war und dann in der Relegation den Aufstieg in die Kreisliga verpasste, in die Entscheidungsspiele gegen den Abstieg.

In der Relegation bekommen es die Peitinger jetzt mit einem geographischen Nachbarn der Landsberger, dem SV Erpfting, zu tun. Der SVE hatte in der A-Klasse 7 im Duell um Rang zwei hauchdünn die Nase vor dem FC Greifenberg, der mit einem Punkt Rückstand Dritter wurde. „Erpfting hat eine junge Truppe, die nach einer guten Hinrunde in der Rückrunde nicht mehr ganz so viele Siege geholt hat. Die knappen Spiele haben sie aber meist für sich entschieden“, hat Stober über den Gegner in Erfahrung gebracht, der am heutigen Donnerstag zum Hinspiel in Peiting gastiert (19 Uhr, Stadion Birkenried). Die Entscheidung in diesem Relegationsduell fällt dann am Pfingstmontag beim Rückspiel in Erpfting (14 Uhr).

„Die Kombination Donnerstag/Montag passt ganz gut, da habe ich fast alle Spieler zur Verfügung“, erklärt Stober. Nur Youngster Philipp Nienhaus, der zuletzt gut drauf war, fehlt urlaubsbedingt. Wie schon in den vergangenen Wochen müssen auch noch die verletzten Maximilian Heiß und Argjend Dedusevic passen. Dafür sind Christoph Hertl und Chris Eberle aus der ersten Garnitur spielberechtigt.

„Klar ist der Druck bei uns größer, aber die Jungs sind hoch motiviert und sie werden das schaffen.“

Peitings Trainer Stober hat vollstes Vertrauen in seine Mannschaft.

„Ich rechne damit, dass Erpfting bei uns eher defensiv auftreten wird“, mutmaßt Stober, der gleichzeitig hofft, dass seine Mannschaft ihre spielerischen Stärken auf den Platz bringen kann. „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und bestimmt nicht ins offene Messer laufen.“ Stober ermahnt seine Spieler, das unterklassige Team ernst zu nehmen. „Klar ist der Druck bei uns größer, aber die Jungs sind hoch motiviert und sie werden das schaffen“, so Stober. Erstes Ziel ist es, das Heimspiel zu gewinnen. Und vom Klassenerhalt ist er ohnehin überzeugt. (Roland Halmel)