Unterstützung aus dem Norden für die "Aufstiegsreform 2025"

Am Sonntag war es erst wieder zu beobachten, wie grausam die aktuelle Aufstiegsregelung zur 3. Liga sein kann. Bei Lok Leipzig blieben nach einer überragenden Spielzeit samt Meisterschaft in der Regionalliga Nordost und Landespokal-Triumph am Ende doch nur Tränen übrig, weil die Sachsen in der Relegation knapp am TSV Havelse scheiterten und die Früchte ihres Erfolgs nicht ernten konnten. Ein Unding für viele Spieler, Trainer und nicht zuletzt für einen Großteil der Fans.





In einer offiziellen Erklärung legten die Nord-Klubs ihre Gründe für die Unterstützung dar. Henning Rießelmann, Sportlicher Leiter der Kickers Emden, ließ sich wie folgt zitieren: "Wer eine ganze Saison lang alles gibt, Woche für Woche vorneweg marschiert und am Ende Meister wird, muss auch direkt aufsteigen dürfen – alles andere ist für mich sportlich nicht nachvollziehbar. Der direkte Aufstieg ist ein überfälliger Schritt und für mich ein absoluter No-Brainer."

Michael Weinberg, Geschäftsführer des VfB Oldenburg, sekundiert ihm: "Wir sind der Meinung, dass Meister aufsteigen müssen. Die derzeitige Regelung wird dem sportlichen Erfolg nicht gerecht. Die Vereine brauchen mehr Planungssicherheit und Verlässlichkeit in sportlichen und wirtschaftlichen Fragen. Darüber hinaus sollte das Leistungsprinzip gelten und eine Meisterschaft mit dem Aufstieg honoriert werden."