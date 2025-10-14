Unterstützung an der Linie: Hager hilft bei der SG Preming aus

Die Protagonisten der SG Preming schweigen. "Kein Kommentar", heißt es auf Nachfrage bezüglich der Trainerverpflichtung von Mario Hager . Der erfahrene Übungsleiter, dessen Sohn Nico zu den Leistungsträgern des Klubs aus der Marktgemeinde Tittling gehört, steht ab sofort an der Seitenlinie des Rangelften der Kreisklasse Passau, der zuletzt dreimal in Folge den Kürzeren zog. Vor allem die 2:6-Heimklatsche im Derby gegen den SV Neukirchen v.W. war ein herber Dämpfer für das Team der beiden Spielercoaches Marco Fernandes De Lima und Benjamin Klose .

Der Vorsprung zur Relegationszone ist auf einen Zähler zusammengeschrumpft. Mit 39 Gegentreffern hat der Vorjahresdritte die zweitschwächste Defensivabteilung der Liga, zudem belegt man in der Heimtabelle, auf eigenem Rasen konnte erst ein Spiel gewonnen werden, den letzten Platz. Vor allem der Ausfall des früheren Regionalliga-Kickers Maximilian Schiller, der sich bei einem Benefizspiel einen Totalschaden im Knie zugezogen hat, sowie das langfristige Fehlen von Tobias Zippe, der in der Endphase der Vorsaison eine schwere Sprunggelenksverletzung erlitten hat, wiegen schwer. Die beiden Routiniers bildeten in der abgelaufenen Runde die Innenverteidigung der SG.







"Ich bin um Hilfe gebeten worden und komme dieser Bitte gerne nach. Mein Sohn Nico spielt seit eineinhalb Jahren bei der SG Preming und daher habe ich in dieser Zeit bereits viele Spiele des Teams gesehen. Die sportliche Situation ist kritisch und ich werde die beiden Spielertrainer bestmöglich unterstützen. Vor allem an den Spieltagen sollen sich sich wieder voll und ganz auf ihre eigenen Leistung am Platz konzentrieren können. Gemeinsam werden wir versuchen, die Mannschaft wieder zu stabilisieren", informiert Mario Hager, dessen Engagement bis zur Winterpause vereinbart wurde. Im Fußballjahr 2025 stehen für Huber, Wenzel & Co. noch fünf Begegnungen auf dem Programm. Zweimal muss die Preminger Truppe dabei noch gegen die aktuell einen Punkt schlechter gestellte DJK Holzfreyung ran.





