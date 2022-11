Unterstrass setzt Ausrufezeichen - Dietikon verschenkt Punkte 2. Liga interregional, Gruppe 3: 14. Runde

In der Interregio-Gruppe 3 hat der FC Dietikon trotz Blitzstart zum dritten Mal in dieser Spielzeit Zähler liegen lassen. Besser machte es Unterstrass, das gegen einen Aufstiegsaspiranten zu einem Heimsieg kam.

Beeindruckend: Unterstrass überrascht ein Spitzenteam

Mit einem souveränen 2:0-Heimsieg hat der FC Unterstrass gegen die Old Boys gewinnen können. Die Stadtzürcher aus dem Kreis 6 klettern damit über den Strich.

Die Gäste aus dem Baselbiet starteten gut und überzeugten insbesondere mit viel Ballbesitz. Da Unterstrass aber souverän verteidigte und die Räume eng machte, fanden die Old Boys kaum Lücken.

Bessere Möglichkeiten erspielte sich aber Unterstrass, das nach einem gut vorgetragenen Angriff und einem Foul am alleine auf den gegnerischen Torhüter zueilenden Jan Stocker zu einem Elfmeter kam. Bei dieser Aktion wurde auch Old-Boys-Verteidiger Daniel De Lyra Almeida wegen eines Notbremsefouls vom Platz gestellt. Den anschliessenden Penalty verwertete Amadé Sall souverän.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Unterstrass (@steichluppe)

Im zweiten Umgang versuchten die Old Boys alles, um den knappen Rückstand wieder aufzuholen. Die in Unterzahl spielenden Basler schafften dies aber nicht und mussten nach einem Eckball gar den zweiten Gegentreffer von Unterstrass hinnehmen. Jan Stocker hatte per Dropkick aus rund 20 Metern sehenswert getroffen. Nach dem 2:0 war der Kuchen dann gegessen und Unterstrass feierte den ersten Sieg gegen ein Basler Team in dieser Saison.

Bilder zu Unterstrass - Old Boys

Geteilt: Regensdorf kommt gegen Grenchen zu einem Punkt

Im Stadion Brühl haben der FC Regensdorf und Grenchen 1:1 unentschieden gespielt. Grenchen erwischte dabei den besseren Start und profitierte von einem frühen Eigentor der Regensdorfer. Danach fand der FCR aber besser ins Spiel und glich in der 22. Minute wieder aus.