Unterstrass mit Revanche, Wiedikon festigt Rang 3 & Urdorfer Vormarsch

13. Spieltag - Abschluss der Vorrunde - Winterpause. Der erste Teil der Saison neigt sich dem Ende entgegen und die Teams standen sich ein letztes Mal in diesem Jahr gegenüber. Dabei kam es zu folgenden Resultaten: Regensdorf unterliegt Unterstrass 1:2, Einsiedeln verliert gegen Wiedikon 2:5 und Horgen unterliegt Urdorf 1:3.

Revanche geglückt Eben noch im Cup - jetzt zum Ligaabschluss - FC Regensdorf gegen den FC Unterstrass . Am Donnerstag gewann der FCR mit 2:0. Im Gegensatz zum Cupspiel gingen die Gäste in Führung. Luan Idrizi stellte in der 15. Minute auf 0:1. Dem Heimteam gelang kurz vor der Pause durch Emanuele Fanello der Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen. Nach dem Pausentee waren es erneut die Gäste aus Unterstrass die zur neuerlichen Führung treffen konnte. Nach gut einer Stunde besorgte Alessio Höttges das 1:2. Dabei blieb es, dem Heimteam gelang es nicht die Partie nochmals auszugleichen und die Gäste verpassten gar noch das dritte Tor. Amadé Sall verschoss noch einen Foulpenalty. Das änderte nichts am Auswärtssieg der Stadtzürcher und der gelungenen Revanche auf die Cup-Niederlage. Regensdorf verpasst es den Anschluss ans Spitzen-Trio zu halten und liegt bereits fünf Zähler hinter dem Dritten aus Wiedikon. Unterstrass rückt unterdessen auf den 8. Zwischenrang vor.



Gäste bauen Serie aus

Duell im Mittelfeld der Liga. Der FC Horgen (8.) traf auf den FC Urdorf (9.). Die Gäste zuletzt vier Spiele in Serie ungeschlagen. Die Ungeschlagenheit hielt zunächst an, allerdings ohne Torerfolg. Halbzeit Eins endete torlos mit einem 0:0-Unentschieden.



Im zweiten Durchgang fielen dann die Tore und am Ende ging die Partie mit 1:3 an Urdorf. Ronel Miakallo, Marco Schönbächler und Robert Bottini durften sich als Torschützen auszeichnen.



Urdorf nach Adliswil das aktuell formstärkste Team der Liga, bewies seinen Lauf und holte sich den vierten Sieg in Serie und das fünfte Spiel ohne Niederlage in Folge. Die Limmattaler beenden die Hinrunde auf dem 6. Rang. Horgen steht mit 15 Punkten auf dem 10. Rang und bleibt damit knapp über dem Strich.



