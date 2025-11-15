 2025-10-30T14:25:35.653Z

Unterstrass holt sich den Auswärtssieg in Regensdorf.
Unterstrass holt sich den Auswärtssieg in Regensdorf. – Foto: FC Unterstrass Insta

Unterstrass mit Revanche, Wiedikon festigt Rang 3 & Urdorfer Vormarsch

2. Liga, Gruppe 1: 13. Runde

13. Spieltag - Abschluss der Vorrunde - Winterpause. Der erste Teil der Saison neigt sich dem Ende entgegen und die Teams standen sich ein letztes Mal in diesem Jahr gegenüber. Dabei kam es zu folgenden Resultaten: Regensdorf unterliegt Unterstrass 1:2, Einsiedeln verliert gegen Wiedikon 2:5 und Horgen unterliegt Urdorf 1:3.

Revanche geglückt
Eben noch im Cup - jetzt zum Ligaabschluss - FC Regensdorf gegen den FC Unterstrass. Am Donnerstag gewann der FCR mit 2:0. Im Gegensatz zum Cupspiel gingen die Gäste in Führung. Luan Idrizi stellte in der 15. Minute auf 0:1. Dem Heimteam gelang kurz vor der Pause durch Emanuele Fanello der Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Pausentee waren es erneut die Gäste aus Unterstrass die zur neuerlichen Führung treffen konnte. Nach gut einer Stunde besorgte Alessio Höttges das 1:2. Dabei blieb es, dem Heimteam gelang es nicht die Partie nochmals auszugleichen und die Gäste verpassten gar noch das dritte Tor. Amadé Sall verschoss noch einen Foulpenalty. Das änderte nichts am Auswärtssieg der Stadtzürcher und der gelungenen Revanche auf die Cup-Niederlage.

Regensdorf verpasst es den Anschluss ans Spitzen-Trio zu halten und liegt bereits fünf Zähler hinter dem Dritten aus Wiedikon. Unterstrass rückt unterdessen auf den 8. Zwischenrang vor.

Regensdorf unterliegt Unterstrass mit 1:2.
Regensdorf unterliegt Unterstrass mit 1:2. – Foto: FC Unterstrass Insta


Nichts zu holen fürs Heimteam
Das erst vierte Spiel auf dem Rappenmöösli. Der FC Einsiedeln empfing zum vorerst letzten Spiel in diesem Jahr den FC Wiedikon. Die Hausherren, aktuell bester Aufsteiger der laufenden Saison und auf dem 6. Zwischenrang klassiert, bekamen es mit dem Dritten der Liga zu tun. Die Gäste zeigten wieso sie aktuell so weit oben klassiert sind und lagen zur Pause bereits mit 0:2 in Front. In der 31. Minute traf Chidi Speranza mit seinem 7. Saisontor zum 0:1. Praktisch mit dem Pausenpfiff legte Rafael Geiger mit dem zweiten Treffer nach.

Der Start in die zweite Hälfte lief ebenfalls ganz nach dem Gusto des FCW. Dennis Füllemann erhöhte in der 55. Minute auf 0:3. Das erste Saisontor für den Angreifer. Doch damit nicht genug, eine Viertelstunde später doppelte Füllemann nach und stellte auf 0:4. Der Rest des Spiels ging unter Resultatkosmetik durch. Die Partie war längst entschieden und nachdem Wiedikon in der 77. Minute gar das fünfte Tor erzielen konnte, traf Phil Kälin fürs Heimteam in der 84. Minute immerhin zum Ehrentreffer. In der 88. Minute reüssierte gar noch Cyrill Kälin zum 2:5-Endstand.

Ein erfolgreicher Wiediker Abend gegen Einsiedler Mannschaften. Bereits im Vorfeld der Partie konnten sich die D-9a-Junioren des FCW mit 5:4 im FVRZ-Regional-Cup-Achtelfinal gegen die Schwyzer durchsetzen. Die Herren-Mannschaft festigt mit dem Auswärts-Erfolg den 3. Rang und wird die Rückrunde als erster Verfolger des Duos Wädenswil / Oetwil in Angriff nehmen.

Gäste bauen Serie aus
Duell im Mittelfeld der Liga. Der FC Horgen (8.) traf auf den FC Urdorf (9.). Die Gäste zuletzt vier Spiele in Serie ungeschlagen. Die Ungeschlagenheit hielt zunächst an, allerdings ohne Torerfolg. Halbzeit Eins endete torlos mit einem 0:0-Unentschieden.

Im zweiten Durchgang fielen dann die Tore und am Ende ging die Partie mit 1:3 an Urdorf. Ronel Miakallo, Marco Schönbächler und Robert Bottini durften sich als Torschützen auszeichnen.

Urdorf nach Adliswil das aktuell formstärkste Team der Liga, bewies seinen Lauf und holte sich den vierten Sieg in Serie und das fünfte Spiel ohne Niederlage in Folge. Die Limmattaler beenden die Hinrunde auf dem 6. Rang. Horgen steht mit 15 Punkten auf dem 10. Rang und bleibt damit knapp über dem Strich.

15.11.2025, 20:22 Uhr
Christian Mathea
Christian MatheaAutor