Unterstrass holt Auswärts-Sieg im Nachtragsspiel 2. Liga, Gruppe 1: 15. Runde von Christian Mathea · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Unterstrass holt sich den Dreier in Einsiedeln. – Foto: FC Einsiedeln Pavlina

Im Nachtragsspiel der 15. Runde gewinnt der FC Unterstrass in Einsiedeln mit 1:3.

Blitzstart und gehaltener Penalty führen zum Dreier

Die Partie zwischen dem zehntplazierten FC Einsiedeln und dem Neunten der Liga, dem FC Unterstrass, wurde aufgrund des unbespielbaren Terrains Ende März abgesagt und diesen Donnerstag nachgeholt.



Das Spiel startete mit einem Paukenschlag. Kurz nach dem Anpfiff schoss der 17jährige Roberto Bucassa die Gäste bereits in Führung. Sechs Minuten später doppelte Winter-Zuzug Leonid Srdic nach und stellte auf 0:2. Was für ein Auftakt der Stadtzürcher. Auch der nächste Treffer ging auf das Konto der Gäste, allerdings ins eigene Tor. Erion Xhinovci erzielte in der 15. Minute ein Eigentor und den Anschlusstreffer für Einsiedeln. Kurz vor dem Pausenpfiff glichen die Hausherren aus, aber das Tor von Leandro Albert wurde wegen Offside aberkannt und so ging es mit 1:2 es in die Kabinen.









Die zweite Hälfte war lange Zeit geprägt von Auswechslungen und Gelben Karten. In der 71. Minute bot sich dem Heimteam die grosse Chance zum Ausgleich.



Die zweite Hälfte war lange Zeit geprägt von Auswechslungen und Gelben Karten. In der 71. Minute bot sich dem Heimteam die grosse Chance zum Ausgleich. Jan Rüttimann trat zum Foulelfmeter an, aber wie bereits vor einer Woche im Spiel gegen Horgen, konnte Unterstrass Keeper Janis Stangelberger den Versuch abwehren. Kurz darauf gelang Luan Idrizi in der 77. Minute das 1:3. Dabei blieb es bis zum Schluss.



Dank des Erfolges rückt Unterstrass auf den 7. Zwischenrang vor und baut seinen Vorsprung zum Strich auf acht Zähler aus. Für Einsiedeln bleibt die Situation ungemütlich, aber noch trennen die Schwyzer vier Punkte von einem Abstiegsrang.





Auswärtssieg dank Blitzstart für Unterstrass in Einsiedeln. – Foto: FC Einsiedeln Pavlina





Leader stützt sich auf Fussballer-Weisheiten

Die Konkurrenz hatte am Vorabend und am Morgen bereits vorgelegt. Leader Leader stützt sich auf Fussballer-WeisheitenDie Konkurrenz hatte am Vorabend und am Morgen bereits vorgelegt. Leader FC Oetwil-Geroldswil wollte im Aufstiegsrennen nachlegen und seinen Vier-Punkte-Vorsprung verteidigen. Die Reise führte die Limmattaler in den Juchhof, wo es gegen den SC YF Juventus 2 ging. Die Stadtzürcher ihrerseits dümpeln am Strich und wollten sich mit einem Sieg ein kleines Polster verschaffen. YF startete verheissungsvoll und ging nach einer Viertelstunde durch einen Treffer von Anik Sulejmani in Führung. In der 25. Minute konnte das Heimteam nachlegen und durch Renato Spachiou auf 2:0 stellen. Der Vorsprung hielt bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe Patrick Pereira Da Costa für Oetwil den Anschlusstreffer erzielen konnte. Mit 2:1 ging es in die Kabinen. «Wir haben uns das Leben in der Defensive selbst schwer gemacht», resümierte Oetwil-Coach Leonel Romero zur Pause gegenüber der Limmattaler Zeitung. Der Leader kämpfte sich zurück in die Partie und konnte in der 61. Minute den Ausgleich realisieren. Fabio Rodriguez Medina profitierte dabei von einem Fehler der YF-Hintermannschaft und traf zum 2:2. Alles wieder offen und das Momentum auf Seiten der Gäste. Wie so oft spielten die Fussball-Gesetze dem Leader in die Füsse. «Wer sie nicht macht» oder auch «2:0 ist das gefährlichste Ergebnis», um nur zwei davon zu nennen, die im heutigen Spiel ihre Wahrheit zeigten. Da Costa traf in der 87. Minute mittels Foulpenalty zum 3:2 für Oetwil-Geroldswil. Der Leader drehte das Spiel komplett und behauptet seinen Vorsprung. YF bringt den Zwei-Tore-Vorsprung nicht über die Zeit und bleibt in den tiefen Gefilden der Tabelle am Strich hängen. Zweiter Derbysieg

Der FC Wollishofen empfing den FC Adliswil zum Lokalderby. Das letzte Aufeinandertreffen entschieden die Wollishofer mit einem 2:0-Auswärtserfolg für sich. Tabellarisch liegen die beiden Teams auf Augenhöhe und knappe zwei Zähler im breiten Mittelfeld der Liga auseinander. Die erste Hälfte endete entsprechend mit einer Nullnummer. Nach dem Seitenwechsel gelang dem Heimteam der perfekte Start. Meo Dalgic traf in der 48. Minute zur frühen Führung. Der Vorsprung hielt bis zur 74. Minute, in welcher den Gästen der Ausgleich gelang. Wollishofen wusste sofort zu reagieren und stellte keine drei Minuten nach dem Gegentreffer wieder die Führung her. Gian-Luca Gmünder zeichnete sich für das 2:1 verantwortlich. Der FCW brachte den Sieg über die Zeit, gewann auch das zweite Derby der Saison und zieht in der Tabelle am Rivalen vorbei.

Adliswil im Angriff - am Ende behielt Wollishofen die Oberhand. – Foto: Christian Mathea

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Wädenswil hatte am Vorabend bereits vorgelegt. Für den FC Wiedikon hiess die Devise im Heimspiel gegen den SV Rümlang natürlich «auf Sieg spielen», um den Anschluss im Aufstiegsrennen zu halten. Den Gastgebern gelang ein Traumstart. Bereits nach vier Minuten erzielte Rachad Ganiyou das 1:0. Für den Rückkehrer und Winter-Neuzugang war es bereits der zweite Treffer im zweiten Spiel. Das Heimteam hatte in der Folge weitere Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Doch mit dem knappen Spielstand ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang suchte das Heimteam die Entscheidung, während die Gäste mit gefährlichen Kontern lauerten. Der frühe Treffer von Ganiyou reichte am Ende aber für den nächsten Dreier. Wiedikon bleibt oben dran und Rümlang steckt im Keller fest.

Rachad Ganiyou setzt sich durch. Er war der einzige Torschütze im Spiel zwischen Wiedikon und Rümlang. – Foto: Christian Mathea

Penaltyschuss ins Glück

Sieben Heimspiele - sieben Siege. Punktemaximum und eine Tordifferenz von 21:4. Der FC Wädenswil ist auf heimischem Rasen eine Macht. Ob da die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga, der FC Red Star 2, etwas dran ändern würde, durfte im Vorfeld der Partie mit grosser Sicherheit bezweifelt werden. Am Ende resultierte zwar nur ein knapper 1:0-Erfolg für Wädenswil, aber die Serie wurde ausgebaut und die drei Punkte im Aufstiegsrennen gesichert. Aleksandar Pumpalovic verwertete in der 27. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Dieser wurde dann auch über die Zeit gebracht, obschon man das Spiel früher hätte entscheiden können. Durch das knappe Resultat und den einsetzenden Schneefall wurde es aber bis zum Schlusspfiff nochmals richtig spannend. Mit dem Heim-Erfolg schliesst Wädenswil kurzzeitig wieder auf einen Punkt zu Leader Oetwil auf, während Red Star 2 weiterhin am Tabellenende steht und die Rote Laterne hält.