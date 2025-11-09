Unterstrass düpiert Leader, Adliswil und Wiedikon überholen Regensdorf

Spitze im Visier Der FC Wädenswil hatte im Spiel gegen den FC Horgen die Chance auf die neuerliche Tabellenführung. Das Resultat aus Unterstrass war längst auf dem Sportplatz Beichlen angekommen und die Hausherren wollten sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. In der 23. Minute traf Siro Sacconi mit seinem 8. Saisontor zum 1:0. Kurz vor der Pause gelang Aleksandar Pumpalovic bereits das wegweisende 2:0. Der FCW auf Kurs sich wieder an die Spitze zu setzen. Die zweite Halbzeit kann man unter "Nullnummer" abbuchen. Es blieb beim 2;0 fürs Heimteam, die sich mit dem Sieg erwartungsgemäss den 1. Platz zurückholen. Damit schliesst Wädenswil die Hinrunde auf eigenem Rasen ohne Niederlage ab. Horgen verbleibt im breiten Mittelfeld der Liga auf dem 8. Rang. Gegner besiegt und überholt Im Verfolgerduell der Spitzenteams empfing der FC Wiedikon (4.) den FC Regensdorf (3.) auf dem Heuried. Das Spiel war knapp fünf Minuten alt, als Noah Kadi die Hausherren in Führung brachte. Wiedikon blieb spielbestimmend und legte in der 20. Minute durch einen Treffer von Fabian Schmidts nach. Das 2:0 war zugleich die Vorentscheidung, weil Regensdorf nur noch zum Anschlusstreffer kam und das Heimteam am Ende den knappen Sieg über die Zeit brachte. Damit überholen die Stadtzürcher den Gegner aus dem Furttal und übernehmen den dritten Zwischenrang . Regensdorf verliert seine Top-3-Platzierung und fällt auf den 5. Platz zurück.



Auf Formsuche

Kellerduell auf dem Juchhof. Der SC YF Juventus 2 und der SV Rümlang trafen aufeinander. Beide Mannschaften sind aktuell im Strichkampf involviert und sind auf Formsuche. Allen voran das Heimteam, die in der Formtabelle auf dem letzten Platz stehen. Die Aufsteiger aus Rümlang mussten zuletzt auf heimischen Rasen eine empfindliche 0:7-Packung von Wollishofen fassen und waren auf Wiedergutmachung aus.



Einen Sieg konnte am Ende des Tages keine Mannschaft für sich verbuchen, aber immerhin einen Punktgewinn. Die Kellerkinder spielen 2:2-Unentschieden und bleiben damit unter den Strich. Rümlang schliesst punktemässig zu Red Star 2 auf, bleibt aber weiterhin das Schlusslicht der Liga.



Urdorf zum Dritten

Der FC Urdorf, zuletzt drei Spiele in Serie ungeschlagen, traf auf den FC Einsiedeln, die sogar bereits auf vier Partien in Folge ohne Niederlage zurückblicken können. Damit lagen beiden Teams vor dem Aufeinandertreffen auch in den Top-5 der Formtabelle.



Dem Heimteam gelang der bessere Start und nach 17. Minuten die Führung durch Ivan Blasi. Mit einem Sieg würde die Urdorfer bis auf zwei Zähler zu Einsiedeln aufschliessen. Die Partie war mit dem ersten Treffer also entsprechend lanciert. Nach einer halben Stunde legten die Gastgeber nach und Ronel Miakallo stellte auf 2:0. Mit dem Zweitore-Vorsprung ging es in die Pause.



Der Vorsprung hielt bis zur 65. Minute. Dann verkürzte Leandro Albert auf 2:1 und sorgte nocheinmal für Spannung. Doch die Schwyzer konnten keinen weiteren Treffer mehr nachlegen und müssen sich am Ende knapp mit 2:1 geschlagen geben. Die Hausherren holen hingegen den dritten Dreier in Serie.



Vor vier Spieltagen lag Urdorf noch auf dem letzten Platz und hat sich mittlerweile bis auf den 8. Zwischenrang vorgeschoben. Einsiedeln bleibt trotz Niederlage vorerst auf dem 5. Rang, kann aber nach der Sonntagsrunde noch den einen oder anderen Platz verlieren und abrutschen.



