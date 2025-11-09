 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der Spieltag
Wiedikon ist nach dem Sieg über Regensdorf erster Verfolger des Spitzenduos.
Wiedikon ist nach dem Sieg über Regensdorf erster Verfolger des Spitzenduos. – Foto: Christian Mathea

Unterstrass düpiert Leader, Adliswil und Wiedikon überholen Regensdorf

2. Liga, Gruppe 1: 12. Runde

Zweitletzte Runde vor der Winterpause. Der Samstag startete mit einem Spiel und folgendem Resultat: Urdorf bezwingt Einsiedeln 2:1. Am Sonntag wurde die Runde wie folgt fortgesetzt; Wollishofen und Höngg trennen sich 2:2-Unentschieden, Wiedikon besiegt Regensdorf 2:1, Unterstrass schlägt Oetwil 4:0, Adliswil gewinnt gegen Red Star 2 mit 3:1, YF Juventus 2 und Rümlang spielen 2:2-Unentschieden und Wädenswil bezwing Horgen 2:0.

Spitze im Visier
Der FC Wädenswil hatte im Spiel gegen den FC Horgen die Chance auf die neuerliche Tabellenführung. Das Resultat aus Unterstrass war längst auf dem Sportplatz Beichlen angekommen und die Hausherren wollten sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. In der 23. Minute traf Siro Sacconi mit seinem 8. Saisontor zum 1:0. Kurz vor der Pause gelang Aleksandar Pumpalovic bereits das wegweisende 2:0. Der FCW auf Kurs sich wieder an die Spitze zu setzen.

Die zweite Halbzeit kann man unter "Nullnummer" abbuchen. Es blieb beim 2;0 fürs Heimteam, die sich mit dem Sieg erwartungsgemäss den 1. Platz zurückholen. Damit schliesst Wädenswil die Hinrunde auf eigenem Rasen ohne Niederlage ab. Horgen verbleibt im breiten Mittelfeld der Liga auf dem 8. Rang.

Gegner besiegt und überholt
Im Verfolgerduell der Spitzenteams empfing der FC Wiedikon (4.) den FC Regensdorf (3.) auf dem Heuried. Das Spiel war knapp fünf Minuten alt, als Noah Kadi die Hausherren in Führung brachte. Wiedikon blieb spielbestimmend und legte in der 20. Minute durch einen Treffer von Fabian Schmidts nach.

Das 2:0 war zugleich die Vorentscheidung, weil Regensdorf nur noch zum Anschlusstreffer kam und das Heimteam am Ende den knappen Sieg über die Zeit brachte. Damit überholen die Stadtzürcher den Gegner aus dem Furttal und übernehmen den dritten Zwischenrang. Regensdorf verliert seine Top-3-Platzierung und fällt auf den 5. Platz zurück.

Wiedikon setzt Regensdorf unter Druck und gewinnt 2:1.
Wiedikon setzt Regensdorf unter Druck und gewinnt 2:1. – Foto: Christian Mathea


Punkteteilung der Tabellennachbarn
Auf dem Fussballplatz Sonnau kam es zum Duell der Tabellennachbarn FC Wollishofen (9.) und dem SV Höngg 2 (10.). Dem Heimteam gelang der Start nach Mass. Bereits in der 9. Minute traf Wollishofens Torschütze vom Dienst Enis Ljatifi zur 1:0-Führung. Der Vorsprung hielt gut 20 Minuten und dann drehte die Höngger Zweitvertretung binnen sechs Minuten das Spiel. Aus einem Rückstand wurde ein 1:2-Pausenvorsprung.

In den zweiten Durchgang startete Wollishofen wie in die erste Hälfte. Bereits nach fünf Minuten sorgte Cedric Hengartner für den Ausgleich. Weitere Treffer fielen keine mehr und so endet die Partie mit einem Unentschieden. Dieses 2:2 hilft keinem Team so richtig weiter. Wollishofen rückt dennoch zwei Ränge vor, während Höngg parallel dazu einen Rang einbüsst.

Am Ende resultierte ein 2:2-Unentschieden zwischen Wollishofen und Höngg 2.
Am Ende resultierte ein 2:2-Unentschieden zwischen Wollishofen und Höngg 2. – Foto: Wollishofen Insta


Fast and Furious
Der Leader FC Oetwil-Geroldswil war zu Gast beim FC Unterstrass. Auf dem Papier eine klare Sache und angesichts der bisher gespielten Hinrunde ebenfalls ein Klassenunterschied. Ganze 14 Punkte trennten die beiden Mannschaften vor der Partie. Während der FCU unter dem Strich klassiert war, grüsste Oetwil von der Tabellenspitze.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Unterstrass schlägt Oetwil klar und deutlich mit 4:0. Das Heimteam legte den Grundstein zum Sieg bereits in der ersten Hälfte. Zuerst traf Finn Huber in der 30. Minute und kurze Zeit später erhöhte Fidel Romer zur 2:0-Pausenführung.

Nach etwas mehr als einer Stunde stand es bereits 4:0. Joel Santer besorgte die nächsten Treffer im Alleingang und durfte sich als Doppeltorschütze feiern lassen. Der FCU ballert sich mit dem Heimsieg aus dem Tabellenkeller und wieder zurück über den Strich. Oetwil verliert die Tabellenführung an Wädenswil.

Unterstrass gewinnt überraschend deutlich gegen Oetwil - am Ende mit 4:0.
Unterstrass gewinnt überraschend deutlich gegen Oetwil - am Ende mit 4:0. – Foto: Unterstrass Insta


Auf der Überholspur
Das Team der Stunde, der FC Adliswil, bekam es mit dem FC Red Star 2 zu tun, die aktuell weit entfernt von Normalform spielen. Standesgemäss ging das Heimteam in Führung. Francesco De Nitti traf in der 39. Minute zum 1:0. Mit diesem Resultat ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nach und erhöhten in der 53. Minute durch Argjend Gashi auf 2:0. Die Roten Sterne gaben sich noch nicht auf und konnten in der 61. Minute den Anschlusstreffer realisieren. Leonard Savora erzielte den wichtigen Treffer für seine Farben. Eine Viertelstunde vor Schluss machte Marcel Malacrida den Deckel drauf und stellte auf 3:1. Vierter Sieg in Folge für Adliswil und Vorstoss auf den 4. Zwischenrang. Red Star 2 bleibt im Tabellenkeller stecken.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FC Adliswil (@fcadliswil1911)


Auf Formsuche
Kellerduell auf dem Juchhof. Der SC YF Juventus 2 und der SV Rümlang trafen aufeinander. Beide Mannschaften sind aktuell im Strichkampf involviert und sind auf Formsuche. Allen voran das Heimteam, die in der Formtabelle auf dem letzten Platz stehen. Die Aufsteiger aus Rümlang mussten zuletzt auf heimischen Rasen eine empfindliche 0:7-Packung von Wollishofen fassen und waren auf Wiedergutmachung aus.

Einen Sieg konnte am Ende des Tages keine Mannschaft für sich verbuchen, aber immerhin einen Punktgewinn. Die Kellerkinder spielen 2:2-Unentschieden und bleiben damit unter den Strich. Rümlang schliesst punktemässig zu Red Star 2 auf, bleibt aber weiterhin das Schlusslicht der Liga.

Urdorf zum Dritten
Der FC Urdorf, zuletzt drei Spiele in Serie ungeschlagen, traf auf den FC Einsiedeln, die sogar bereits auf vier Partien in Folge ohne Niederlage zurückblicken können. Damit lagen beiden Teams vor dem Aufeinandertreffen auch in den Top-5 der Formtabelle.

Dem Heimteam gelang der bessere Start und nach 17. Minuten die Führung durch Ivan Blasi. Mit einem Sieg würde die Urdorfer bis auf zwei Zähler zu Einsiedeln aufschliessen. Die Partie war mit dem ersten Treffer also entsprechend lanciert. Nach einer halben Stunde legten die Gastgeber nach und Ronel Miakallo stellte auf 2:0. Mit dem Zweitore-Vorsprung ging es in die Pause.

Der Vorsprung hielt bis zur 65. Minute. Dann verkürzte Leandro Albert auf 2:1 und sorgte nocheinmal für Spannung. Doch die Schwyzer konnten keinen weiteren Treffer mehr nachlegen und müssen sich am Ende knapp mit 2:1 geschlagen geben. Die Hausherren holen hingegen den dritten Dreier in Serie.

Vor vier Spieltagen lag Urdorf noch auf dem letzten Platz und hat sich mittlerweile bis auf den 8. Zwischenrang vorgeschoben. Einsiedeln bleibt trotz Niederlage vorerst auf dem 5. Rang, kann aber nach der Sonntagsrunde noch den einen oder anderen Platz verlieren und abrutschen.

Umkämpfte Partie zwischen Urdorf und Einsiedeln mit dem besseren Ende fürs Heimteam.
Umkämpfte Partie zwischen Urdorf und Einsiedeln mit dem besseren Ende fürs Heimteam. – Foto: @rabefotos/Cyriac Schnyder


Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von FC Einsiedeln (@fc_einsiedeln)

Aufrufe: 09.11.2025, 16:30 Uhr
Christian MatheaAutor