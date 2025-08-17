Unterstrass' Cup-Traum geht weiter - Lachen ärgert GC lange

Für die Erstligisten Wettswil-Bonstetten und SV Schaffhausen ist die Cup-Reise wie auch für den Interregio-Verein Lachen/Altendorf zu Ende gegangen. Als einziger Zürcher Amateurklub im Wettbewerb verleibt der FC Unterstrass.

Als Lohn winkt ihm nach dem 8:6-Erfolg nun in den 1/16-Finals des Schweizer Cups Neuchâtel Xamax, der Traditionsverein aus der Challenge League.

0:2, 4:2, neuerlicher Ausgleich in der Verlängerung inklusive drei Platzverweise - und dann ein dramatisches Penaltyschiessen. Das Spiel zwischen Zweitligist Unterstrass und Klingnau aus der 2. Liga interregional liess keine Wünsche offen. Mit einem besseren Ende für den Stadtzürcher Quartierverein.

Für die restlichen Amateurvereine aus der Region Zürich war hingegen erwartungsgemäss Feierabend.

Challenge-League-Absteiger rettet sich in Verlängerung

Viel Gegenwind erlebte insbesondere der FC Schaffhausen in Härkingen. Die Solothurner liessen sich erst in der Verlängerung von den Profis aus der Promotion League in die Knie zwingen. Dies nachdem der FCH aus der 2. Liga interregional erst in der Nachspielzeit das 2:2 hatte einstecken müssen.

"Wir hätten sie schlagen können. Es ist bitter, aber wir nehmen das Positive mit", sagte Härkingens Coach Ogulcan Karakoyun nach dem Spiel gegenüber der "Solothurner Zeitung".

Chancenlos blieb derweil die SV Schaffhausen beim 0:5 gegen den FC Winterthur. Christian Gomis brachte den Super-League-Verein mit zwei Toren auf Kurs (13./46.).

Hinterher gab es für die "Spielvi" nicht mehr viel zu holen. Selbst wenn Trainer Ken Schuler in den "Schaffhauser Nachrichten" betonte: "Es war ein tolles Erlebnis für die Jungs. Ich bin auch stolz, was das Team geleistet hat. Wir nehmen auch einige positive Sachen mit aus dem Match."

Drittligist mit Feldspieler im Tor

Oder aber auch Volketswil. Der Drittliga-Verein war gegen Challenge-League-Aufsteiger Rapperswil-Jona schnell auf der Verliererstrasse und unterlag 0:8.

Eindrücklich war wiederholt die Fankulisse im Griespark. "Es hatte wieder ungaublich viele Leute", freute sich FCV-Trainer Antonio Limata auf "zo-online.ch". Auffällig auch: Bei Volketswil stand mit Kelly Jäggli ein eigentlicher Feldspieler im Tor.

Wettswil-Bonstetten schnupperte gegen den FC Zürich durchaus an einer Überraschung. Der Säuliämtler Erstligist ging zwar 0:1 in Rückstand, hatte danach aber mehrere gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Ein weiteres Tor gelang aber nur noch dem FCZ - in der Nachspielzeit.

Nicht minder hartnäckig war Lachen/Altendorf. Die Schwyzer gerieten beim 0:2 gegen die Grasshoppers erst in den Schlussminuten in Rückstand.

Die 1/16-Finals finden vom 19. bis 21. September statt.

Auslosung der Sechzehntelfinals:

Prishtina Bern (1. Liga) - Sion, Yverdon (ChL) - Servette, Wil (ChL) - St. Gallen, Bosna Neuchâtel (2. int) - FC Luzern, FC Schaffhausen (PL) - FC Winterthur, Etoile Carouge (ChL) - FC Basel, Nyon (ChL) - FC Zürich, Concordia Basel (1.) - Lausanne-Sport, Aarau (ChL) - Young Boys, Bellinzona (ChL) - Grasshoppers, Zug 94 (1.) - Breitenrain (PL), Unterstrass (2.) - Neuchâtel Xamax (ChL), Altstätten (2.int) - Cham (PL), Le Communal Sport Le Locle (2.) - Grand-Saconnex (PL), Morbio (2.) - Rapperswil-Jona (ChL), FC Echallens (1.) - Stade Lausanne-Ouchy (ChL).

