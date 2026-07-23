Unterstrass' Abwehrchef in 4. Liga - Regendsdorf holt neuen Torjäger

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 1 werden laufend aktualisiert.
FC Adliswil
Trainer: Ilir Buqaj
Zugänge: Gianluca Seconi (Zürich City SC), Tiago Kappeler (FC Wollishofen)
Abgänge: Ali Özkilic (Zürich City SC)
FC Blue Stars ZH
Trainer: Federico D´Aloia, Leonardo Pangellieri
Zugänge:
Abgänge:
FC Einsiedeln
Trainer: Luca Corrado
Zugänge: Lars Auf der Maur (FC Ibach), Betim Pachuku (FC Horgen)
Abgänge: Dominik Schiendorfer (Rücktritt), Rusmir Mujanovic (Pause), Fabian Langhart (FC Einsiedeln Senioren 30+), Riccardo Sassi (FC Thalwil III), Lars Rüttimann (FC Einsiedeln II)
FC Glattbrugg
Trainer: Radoljub Baratovic
Zugänge:
Abgänge: Valmir Morina (G.S.I. Rümlang 1964), Abedin Bektesi (FC Kollbrunn-Rikon)
FC Horgen
Trainer: Bastri Selishta
Zugänge:
Abgänge: Muhamed Ibrahimi (FC Rüti), Betim Pachuku (FC Einsiedeln)
FC Red Star Zürich II
Trainer: Laszlo Szijjarto
Zugänge:
Abgänge: Marc Basoglu (Ausland/Pause), Erkut Sutas (FC Kloten), Anes Xhinovci (FC Unterstrass), Bledion Elezi (FC Thalwil), Matteo Wyss (FC Wiedikon)
FC Regensdorf
Trainer: Beat Studer
Zugänge: Joâo Miguel Pereira Almeida (Zürich City SC)
Abgänge: Lars Rauber (SV Rümlang), Bleon Asani (FC Kosova)
FC Srbija ZH
Trainer: Bojan Stojkovic
Zugänge: Dejan Peric (FC Republika Srpska), Dusko Kovacevic (FC Republika Srpska), Nino Simic (FC Dübendorf), Vuk Peric (FC Republika Srpska)
Abgänge:
FC Unterstrass
Trainer: Shaady Hasan
Zugänge: Micha Stettler (FC Unterstrass II), Anes Xhinovci (FC Red Star Zürich II), Cornel Bandli (SV Höngg), Leon Burri (SV Höngg II), Tyrese Laurence (SV Rümlang)
Abgänge: Albert Miller (FC Zürich-Affoltern), Younis Harati (FC Oerlikon/Polizei Senioren 30+), Raul Cazes (Pause), Pablo Giacobbo (FC Unterstrass II), Erion Xhinovci (SC Cham II), Murat Solakac (FC Galatasaray)
FC Urdorf
Trainer: Manuel Leite Correia
Zugänge:
Abgänge:
FC Wädenswil
Trainer: Pino Spagnuolo
Zugänge: Mazouf Mahjoub (G.S.I. Rümlang 1964)
Abgänge: Kevin Egger (FC Wollerau)
FC Wiedikon
Trainer: Marco Suppa
Zugänge: Lenni Palazzo (eigener Nachwuchs), Noel Wachter (eigener Nachwuchs), Matteo Wyss (FC Red Star Zürich II)
Abgänge: Yannis Barrow (FC Thalwil), Rachad Ganiyou (FC Dietikon), Nico Wenger (FC Zürich II), Kaththegan Kuhananthan (Pause), Marc Lüthi (FC Wiedikon II)
FC Wollishofen
Trainer: Enis Ljatifi
Zugänge:
Abgänge: Tiago Kappeler (FC Adliswil)
SC Siebnen
Trainer: Tony Vanaria
Zugänge: Gianluca Galati (Ausland), Marouan Taouaf Assoudi (Ausland)
Abgänge: Mischa Harsch (Rücktritt), John Stäger (Rücktritt), Francisco Iborra De La Fuente (FC Lachen/Altendorf), Bilal Hasanbasic (FC Oberland United)
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