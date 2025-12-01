Unterstedt hat im Derby erneut die Nase vorn

Am Sonntagnachmittag empfing die SG Unterstedt den TV Sottrum zum Derby und setzte ihre Erfolgsserie in den direkten Aufeinandertreffen fort. Allerdings musste sie bis zur letzten Sekunde um den Sieg bangen.
Über die gesamte Spielzeit hinweg trugen beide Mannschaften zu einer unterhaltsamen Begegnung bei. Vor dem Tor agierten allerdings die Hausherren präziser. Nach einer Viertelstunde erzielte Daniel Moderau das Führungstor. Dieses hatte bis in den zweiten Abschnitt hinein, ehe in Minute 65 Simon Maruhn auf 2:0 stellte. Der TVS steckte allerdings nicht auf und verkürzte in der Nachspielzeit durch Jannik Rosebrock nochmals. Das weitere Anrennen zahlte sich allerdings nicht aus.
Damit bezwang die SG Unterstedt den TV Sottrum zum fünften Mal in Folge und sprang zugleich auf den vierten Platz. Abgeschlossen wird das Jahr am Freitag auf eigener Anlage gegen den FC Worpswede. Einen Tag später tritt der zuletzt mehrfach unglückliche Resultate hinnehmende TVS bei Spitzenreiter Uphusen an. Das Hinspiel gewann er im Übrigen eindrucksvoll mit 3:0.
