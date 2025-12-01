Unterstedt hat im Derby erneut die Nase vorn

– Foto: Lennart Blömer

Am Sonntagnachmittag empfing die SG Unterstedt den TV Sottrum zum Derby und setzte ihre Erfolgsserie in den direkten Aufeinandertreffen fort. Allerdings musste sie bis zur letzten Sekunde um den Sieg bangen.

Über die gesamte Spielzeit hinweg trugen beide Mannschaften zu einer unterhaltsamen Begegnung bei. Vor dem Tor agierten allerdings die Hausherren präziser. Nach einer Viertelstunde erzielte Daniel Moderau das Führungstor. Dieses hatte bis in den zweiten Abschnitt hinein, ehe in Minute 65 Simon Maruhn auf 2:0 stellte. Der TVS steckte allerdings nicht auf und verkürzte in der Nachspielzeit durch Jannik Rosebrock nochmals. Das weitere Anrennen zahlte sich allerdings nicht aus.