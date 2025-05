Unterstedt hält mit Kantersieg Anschluss an die Spitze

Die SG Unterstedt hielt die Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksliga Lüneburg III aufrecht. Das Heimspiel gegen den ersatzgeschwächten TSV Bassen dominierte sie über die gesamte Spielzeit hinweg und erfreute sich an einem halben Dutzend Toren.

In der ersten halben Stunde stellte die SGU die Wichen bereits auf Sieg. Wolfgang Pesch sowie Niclas Lüdemann sorgten für die beruhigende 2:0-Führung gegen sich tapfer wehrende Gäste. Als Daniel Moderau kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:0 stellte, war die Begegnung frühzeitig gelaufen. Die Hausherren traten danach weiter aufs Gaspedal. Pesch legte daraufhin in den Minuten 55 und 58 nach - 5:0. Er steht damit bei herausragenden 14 Saisontoren, die in lediglich sechs Einsätzen zustande kamen. Darunter war auch ein Viererpack beim 6:1 über den FC Hambergen, der noch in der Hinserie zurückzog. Am gestrigen Sonntag verabschiedete sich Pesch nach 76 Minuten vom Spielfeld. Der für ihn gekommene Jan Friesen stellte schließlich den 6:0-Endstand her.