Unterspült von der Feierwelle – TSV Poing beendet Aufstiegssaison mit kleinem Makel 0:3-Niederlage im letzten Saisonspiel von Christian Scharl · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser

Eine Bierdusche aus dem Meisterpott bekam Poings Teresa Schwarz in den Nacken – zur Freude von (re.) Melanie Hauschildt und Torfrau (pink) Vivian Zeißig. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der neue Meister TSV Poing schließt seine Aufstiegssaison mit einem verschmerzbarem 0:3 ab. Der FC Croatia München bewies sich als echter Brocken.

Mit 0:3 unterlagen die Meisterfrauen des TSV Poing am finalen Spieltag in der Fußball-A-Klasse 01 (München) den Gästen des FC Croatia München. Und dafür gab es auch Gründe: „Eine von der Meisterfeier am Vorabend gebeutelte Mannschaft verlor ihr Spiel gegen eine noch um den Aufstieg spielende Mannschaft.“ Die Analyse von Trainer Ralf Ebenhög weist also auf mildernde Umstände hin. So., 17.05.2026, 11:00 Uhr TSV Poing TSV Poing FC Croatia München FC Croatia 0 3 Abpfiff Poing-Coach erklärt die Niederlage: „Spannung war auch raus“ Und auch der mentale Faktor spielte eine Rolle: „Die Spannung war auch raus.“ Die Poingerinnen standen schon uneinholbar als Meister fest. Vor allem die Offensive mit 69 erzielten Treffern sorgte für Furore in der Liga, mit 13 Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen beschloss der TSV das Spieljahr.