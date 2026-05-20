Unterspült von der Feierwelle – TSV Poing beendet Aufstiegssaison mit kleinem Makel

Der neue Meister TSV Poing schließt seine Aufstiegssaison mit einem verschmerzbarem 0:3 ab. Der FC Croatia München bewies sich als echter Brocken.
Mit 0:3 unterlagen die Meisterfrauen des TSV Poing am finalen Spieltag in der Fußball-A-Klasse 01 (München) den Gästen des FC Croatia München. Und dafür gab es auch Gründe: „Eine von der Meisterfeier am Vorabend gebeutelte Mannschaft verlor ihr Spiel gegen eine noch um den Aufstieg spielende Mannschaft.“ Die Analyse von Trainer Ralf Ebenhög weist also auf mildernde Umstände hin.
Und auch der mentale Faktor spielte eine Rolle: „Die Spannung war auch raus.“ Die Poingerinnen standen schon uneinholbar als Meister fest. Vor allem die Offensive mit 69 erzielten Treffern sorgte für Furore in der Liga, mit 13 Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen beschloss der TSV das Spieljahr.
In der Partie gegen den nun ebenfalls als Aufsteiger feststehenden FC Croatia traf der Kontrahent durch Sara Hiler in der 43. Minute zum 0:1, Veronika Morosavljevic (49.) und Dalila Zukancic (80.) erhöhten auf 0:3. Die TSV-Fußballerinnen hatten durch die frühzeitige Sicherung des Aufstiegs viel Zeit zum Feiern in diesen Tagen. „Wir treffen uns nochmals intern am kommenden Freitag zum Grillen“, verkündete Ebenhög die finale von insgesamt vier Poinger Meisterfeiern.