Tim Heike ist der neue Stürmer des MSV Duisburg. – Foto: MSV

Unterschrift perfekt: MSV Duisburg holt Torjäger für die 3. Liga Tim Heike wechselt vom FC Ingolstadt zum MSV Duisburg. Zuvor schoss er Energie Cottbus in die 3. Liga.

FuPa hat über diesen Wechsel schon am Montagabend berichtet, jetzt hat der MSV Duisburg die Verpflichtung von Tim Heike vom FC Ingolstadt bestätigt. Der Torjäger schoss zuvor den FC Energie Cottbus in die 3. Liga und soll nun an der Wedau zur alten Stärke zurückfinden.

Heike durchlief die Jugendabteilungen des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig, bei der er vor allem in der U19 mit 18 Toren in 22 Partien überzeugte. Der Mittzwanziger ging zunächst den Weg über die Oberliga und empfahl sich dann bei Germania Halberstadt (elf Tore in 33 Spielen) für einen Wechsel zu Energie Cottbus. Beim ehemaligen Bundesliga-Klub startete Heike dann durch, schoss Energie mit 21 Toren in 33 Partien zum Aufstieg in die 3. Liga. Der MSV hat keinen Torjäger. Findet Heike im Ruhrgebiet zurück zu seiner alten Stärke und kann an die Leistungen von Cottbus anknüpfen, wird der neue Stürmer einschlagen. In Ingolstadt kam er in 26 Partien zum Einsatz und erzielte drei Tore, 17-mal wurde er eingewechselt.