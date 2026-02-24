"Unterschiedsspieler": SC Oberhausen holt Stürmer des VfB Bottrop Vom Landesliga-Tabellenführer VfB Bottrop wechselt Angreifer Ralf Thiel zum Landesliga-Anwärter SC Oberhausen. von André Nückel · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

Ralf Thiel verlässt den VfB Bottrop im Sommer. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der SC 1920 Oberhausen hat seinen ersten Zugang für die neue Saison gestellt - und der Name ist direkt ein großer: Ralf Thiel! Der 28-Jährige spielt derzeit mit dem VfB Bottrop um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein, wird aber im Sommer zum Bezirksliga-Top-Team wechseln.

"Ralf ist ein absoluter Gewinn und ein echter Unterschiedsspieler für unsere Mannschaft", verrät der SCO bei der Vorstellung. "Ralf kann in der Offensive mehrere Positionen spielen und ist hinzu extrem torgefährlich." In der vergangenen Saison stürmte Thiel noch für SuS Oberhausen und überzeugte mit starken Quoten in der Bezirksliga: 29 Tore in 33 Partien, zuvor schoss er die "Schleuse" nach seinem Winterwechsel 2023 mit 13 Toren und vier Vorlagen in nur zehn Partien erst zum Aufstieg. In der Bezirksliga überzeugte der Offensivspieler auch schon für Adler Osterfeld und Fortuna Bottrop, beim VfB Bottrop steht er nach 13 Einsätzen bei drei Toren und Vorlagen.

>>> Das ist Ralf Thiel SCO verkörpert Thiel-Eigenschaften „Ich freue mich wahnsinnig ab Sommer Teil von diesem besonderen Verein zu sein. Ich verfolge die Truppe, den Verein und die Menschen drum herum schon lange und habe sehr viele Freunde dort auch in der Mannschaft. Die Atmosphäre ist immer besonders und man hat immer das Gefühl auf dem Platz automatisch ein Mann mehr zu sein. Die Mannschaft hat eine hohe spielerische Qualität und verfügt über eine enorme Leidenschaft! Genau diese Eigenschaften passen zu mir und deshalb brenne ich jetzt schon auf die neue Spielzeit und habe Bock mit euch Gas zu geben“, verrät Thiel. Sportchef Kilian Lang ergänzt: „Wir freuen uns wahnsinnig das ein Spieler solch einer Qualität sich frühzeitig und mit voller Überzeugung für unseren Verein und unseren Weg entschieden hat. Ralf hat mit seinen noch „jungen“ 28 Jahren schon sehr viel erlebt und in jeder „Spielklasse“ eine beeindruckende Quote hingelegt. Wir freuen uns sehr, einen echten ‚Unterschiedsspieler‘ für unsere Mannschaft gewonnen zu haben, und wir sind uns sicher, dass wir alle gemeinsam viel Freude mit und an ihm haben werden. Wir wollen unseren Weg weiter gehen und weiter begeistern, Ralf passt da perfekt ins Profil!“