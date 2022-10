Unterschiedsspieler machen Unterschied für VfL Denklingen gegen SV Bad Heilbrunn Last-Minute-Tor von Dominik Karg

Die Belohnung folgt am kommenden Mittwoch. Da steht für die Denklinger Fußballer ein Hinrundenfinale wie aus dem Bilderbuch an.

Denklingen – Mit Aufsteiger Murnau kommt das nächste Spitzenteam zum Nachholspiel. Weil sonst keiner im Umkreis kickt, erwartet Trainer Markus Ansorge 600, vielleicht gar 700 Zuschauer – wenn das Wetter mitspielt. Nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg vom Samstag blickt der VfL ganz entspannt auf die letzte Partie der Hinserie. Der große Druck ist aus dem Kessel entwichen. Und gleichzeitig hat Denklingen der Bezirksliga Süd eine non-verbale Ansage verpasst: Sie sind noch da und sie gehören eigentlich nicht dort unten hin. Beim Sieg über Bad Heilbrunn spulte der VfL das Programm ab, das ihn vorige Saison so stark gemacht hat. Geradliniger Fußball nach vorn, gestützt auf seine Top-Spieler.

Der erste Kommentar, der Markus Ansorge jedoch nach den intensiven 90 Minuten einfiel, betraf den Gegner. „Ganz klar ein glücklicher Sieg für uns“, stellt der Coach klar. Gerade in Halbzeit eins überrumpelten die Heilbrunner eins um andere Mal die Defensive der Gastgeber. Die besten Chancen entsprangen zwar unplanbaren Aktionen wie einem Prellball oder einem ausrutschenden Verteidiger, doch das änderte nichts an der Grundrichtung dieses Abschnitts: Es ging gen VfL-Tor. „Das waren zwei, drei, vier Chancen, die man durchziehen muss. Das muss man verlangen, wenn man da oben mitspielen möchte“, klagte Walter Lang, der Coach der Gäste. Er vergaß auch nicht, den ultimativen Gegenspieler auf Denklinger Seite hervorzuheben – Manuel Seifert. „Riesige Torwart-Leistung“, lobte Lang. Praktisch in allen Lagen eines Torwarts gelangen ihm Glanztaten, einmal gar, als Seifert auf dem Allerwertesten saß. „Überragender Seifert und ein bisserl Glück“, so fasste Markus Ansorge die ersten 45 Minuten zusammen.

Last-Minute-Sieg für den VfL Denklingen

Die Zeit zwischen den beiden Hälften nutzte Denklingen für zwei Dinge: Um sich Mut wie Motivation zuzusprechen und sich taktisch zu justieren. Weil bei Heilbrunn mehr als sonst über das Zentrum lief, beorderte Ansorge die Außenspieler mehr in die Mitte. Die Stürmer sollten sich tiefer fallen lassen. Ansorges Prämisse: „Ein bisserl mehr verdichten.“ Genau dort, im Herzen der Heilbrunner, im Mittelfeld, knackten sie die Gäste. Kompakter und aggressiver verteidigte Denklingen sein Territorium. Solche Drecksarbeit gebiert oft Helden, die nicht vorherzusehen sind. Moritz Tikovsky ist so einer. Den 19-Jährigen wechselte Ansorge ein, setzte ihn auf Anton Krinner an, den Kreativsten und Besten beim Landesliga-Absteiger. „Eine brutale Maschine, die der Moritz aus dem Spiel genommen hat“, lobte sein Coach. „Das sind Momente, die mich stolz machen.“