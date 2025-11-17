Unterschiedsspieler bezwingt die Victoria

Herzebrock-Clarholz. Christian Lichte, Trainer des Fußball-Oberligisten Victoria Clarholz, hatte im Vorfeld der Partie beim ASC 09 Dortmund auf Maximilian Podehl als einen der „Unterschiedsspieler“ hingewiesen. Dieser Rolle wurde der Dortmunder Angreifer zum Leidwesen der Gäste am Samstagabend vollends gerecht. Die ersten vier Gegentreffer bei der Clarholzer 1:5 (0:2)-Niederlage gingen auf das Konto des ASC-Torjägers.

Podehls Qualitäten im Torabschluss waren indes nicht die einzigen Gründe für die deutliche Niederlage der Victoria. Die Liste der nicht einsatzfähigen potenziellen Stammspieler war nicht zu kompensieren. Aus dem Aufgebot des Schermbeck-Spiels fehlten mit Sinan Aygün, Nick Flock, Janis Büscher, Leon van der Veen und Arian Papenfort (5. Gelbe) gleich fünf Akteure. „Zusammen mit Samy Benmbarek und Steffen Brück also ohne Sieben“, verdeutlichte Lichte die Personalnot.