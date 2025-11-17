Unterschiedsspieler bezwingt die Victoria

Herzebrock-Clarholz. Christian Lichte, Trainer des Fußball-Oberligisten Victoria Clarholz, hatte im Vorfeld der Partie beim ASC 09 Dortmund auf Maximilian Podehl als einen der „Unterschiedsspieler“ hingewiesen. Dieser Rolle wurde der Dortmunder Angreifer zum Leidwesen der Gäste am Samstagabend vollends gerecht. Die ersten vier Gegentreffer bei der Clarholzer 1:5 (0:2)-Niederlage gingen auf das Konto des ASC-Torjägers.
Podehls Qualitäten im Torabschluss waren indes nicht die einzigen Gründe für die deutliche Niederlage der Victoria. Die Liste der nicht einsatzfähigen potenziellen Stammspieler war nicht zu kompensieren. Aus dem Aufgebot des Schermbeck-Spiels fehlten mit Sinan Aygün, Nick Flock, Janis Büscher, Leon van der Veen und Arian Papenfort (5. Gelbe) gleich fünf Akteure. „Zusammen mit Samy Benmbarek und Steffen Brück also ohne Sieben“, verdeutlichte Lichte die Personalnot.
Die Partie hatte mit einer Schusschance für Marco Pollmann verheißungsvoll begonnen. „,Polles’ Schuss wird im letzten Moment noch geblockt. Eine Minute später findet Podehls Schuss aus ähnlicher Position den Weg ins Netz“, beschrieb Christian Lichte den unglücklichen Start. „Podehl macht das aber auch wirklich großartig“, machte Lichte seinem Team auch bei dessen weiteren Treffern (25., 55. und 83.) keinen großen Vorwurf. Lediglich beim Tor zum 5:1 (90.) durch Lewin Alexander D’Hone sah Lichte eine slapstickhafte Abwehraktion seiner Spieler.
Zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Gästesicht hatte Damian Biniek im Anschluss an einen Freistoß von Can Yilmaz getroffen (77.). Neben einem Pfostentreffer von Markus Baum und einer Chance für Julius Wiedemann, gab es keine weiteren Möglichkeiten. „Die Jungs haben den Gegner auch in der zweiten Halbzeit noch mutig angelaufen, aber wir müssen ehrlich zugeben, dass die Dortmunder verdient gewonnen haben“, akzeptierte Lichte schweren Herzens die dritte Niederlage in Folge.
Victoria Clarholz: Hahne – Linnemann, Ströker, Baum (78. Cylkowski) – Wiedemann, Linus Kahraman (70, D. Aygün) – Lamkemeyer, Can (87. Cati), Lazar Kahraman (84. Kondratov) – Michen (46. Biniek), Pollmann.
Tore: 1:0 Podehl (3.), 2:0 POdehl (25.) 3:0 Podehl (55.), 3:1 Biniek (77.), 4:1 Podehl (83.), 5:1 D’Hone.