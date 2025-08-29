Unterschiedliche Vorzeichen in Haidlfing Verlinkte Inhalte KK Dingolfing Ottering Haidlfing

Am kommenden Wochenende empfängt der SV Haidlfing am 6. Spieltag der Kreisklasse Dingolfing den FC Ottering. Die Vorzeichen für die Partie scheinen klar zu sein. Der SVH befindet sich nach den ersten 5 Spielen mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 14:5 auf dem ersten Tabellenplatz. Der FC Ottering

hingegen befindet sich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit einem Torverhältnis von 1:19 stellt der FCO aktuell die schlechteste Offensive und die zweitschlechteste Defensive. Folglich geht der SV Haidlfing als klarer Favorit in das Heimspiel. Dennoch darf die Haidlfing Elf um Spielertrainer Christoph Stoiber die anstehende Partie keinesfalls unterschätzen, da die Punkteausbeute der beiden Mannschaften durchaus täuschen kann. Der SVH bestritt die fünf bisherigen Partien allesamt gegen Mannschaften, die sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte befinden. Dabei konnte Haidlfing vier dieser Partien zwar verdient gewinnen, aber nicht immer spielerisch überzeugen. Insbesondere die letzten beiden Partien gegen den SSV Weng und die SG Hainsbach/Feldkirchen müssen durchaus als Arbeitssiege verbucht werden, obwohl die gegnerischen Mannschaften jeweils ersatzgeschwächt angetreten sind. Des Weiteren sind für das anstehende Heimspiel zwei Leistungsträger fraglich. Sowohl Patrick Schmid als auch Toptorschütze Max Reithmaier mussten am vergangenen Wochenende das Spielfeld angeschlagen verlassen. Der FC Ottering bestritt seine drei