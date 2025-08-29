Unterschiedliche Vorzeichen in Haidlfing

Am kommenden Wochenende empfängt der SV Haidlfing am 6. Spieltag der Kreisklasse Dingolfing den FC Ottering. Die Vorzeichen für die Partie scheinen klar zu sein.
Der SVH befindet sich nach den ersten 5 Spielen mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 14:5 auf dem ersten Tabellenplatz. Der FC Ottering
hingegen befindet sich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit einem Torverhältnis von 1:19 stellt der FCO aktuell die schlechteste Offensive und die zweitschlechteste Defensive. Folglich geht der SV Haidlfing als klarer Favorit in das Heimspiel. Dennoch darf die Haidlfing Elf um Spielertrainer Christoph Stoiber die anstehende Partie keinesfalls unterschätzen, da die Punkteausbeute der beiden Mannschaften durchaus täuschen kann. Der SVH bestritt die fünf bisherigen Partien allesamt gegen Mannschaften, die sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte befinden. Dabei konnte Haidlfing vier dieser Partien zwar verdient gewinnen, aber nicht immer spielerisch überzeugen. Insbesondere die letzten beiden Partien gegen den SSV Weng und die SG Hainsbach/Feldkirchen müssen durchaus als Arbeitssiege verbucht werden, obwohl die gegnerischen Mannschaften jeweils ersatzgeschwächt angetreten sind. Des Weiteren sind für das anstehende Heimspiel
zwei Leistungsträger fraglich. Sowohl Patrick Schmid als auch Toptorschütze Max Reithmaier mussten am vergangenen Wochenende das Spielfeld angeschlagen verlassen. Der FC Ottering bestritt seine drei
Heimspiele alle gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Die beiden Auswärtsspiele des FC Ottering waren gegen den SSV Weng und die SG Hainsbach/Feldkirchen, die allerdings gegen den FC Ottering in Vollbesetzung angetreten sind. Der FC Ottering steht mit einer Ausbeute von 0 Punkte am kommenden Wochenende bereits unter Zugzwang, um den Anschluss an die anderen Mannschaften nicht zu verlieren. Dies macht die Aufgabe für den SV Haidlfing jedoch nicht leichter. Es erwartet uns eine spannende Partie. Die Reserve des SV Haidlfings ist perfekt in die Saison gestartet. Alle vier bisherigen Partien konnten
gewonnen werden. Die Reserve des FC Ottering befindet sich mit einem Punkt nach fünf Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Damit scheinen die Vorzeichen ähnlich klar zu sein, wie im Spiel der beiden ersten Mannschaften. Dennoch gilt es für die Haidlfing Reserve um Spielertrainer Max Reithmaier die anstehende Partie nicht zu unterschätzen und die Partie diszipliniert zu bestreiten, um keinen Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft zu erleiden.
Das Spiel der ersten Mannschaften findet am kommenden Sonntag, den 31.08., um 16:15 Uhr auf der Haidlfinger Sportanlage statt. Das Vorspiel der Reserven beginnt um 14:00 Uhr.