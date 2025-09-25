Unterschiedliche Vorzeichen im Jena-Derby

Für das bevorstehende Stadtderby in der Landesklasse 1 zwischen Schott Jena II und Thüringen Jena haben wir zwei erfahrene Spieler vorab zu Wort kommen lassen. Sebastian Teubert von Schott II und Danny Schaft von Thüringen Jena sprechen über den Saisonstart ihrer Teams, die Herausforderungen im Derby und die besondere Brisanz dieses Aufeinandertreffens.

Die Tabellenkonstellation spricht eine klare Sprache: Während Thüringen Jena mit sieben Punkten aus fünf Partien ordentlich gestartet ist, steckt Schott Jena II einmal mehr nach schwachem Auftakt im Keller der Landesklasse 1. Doch im Derby gelten eigene Gesetze – das wissen beide Seiten nur zu gut.

„Mit dem Auftaktprogramm können wir zufrieden sein“, erklärt der Spielführer. „Die Niederlage gegen Eurotrink war unnötig, wir müssen unsere individuellen Fehler abstellen.“ Gegen Schott sieht Schaft die große Chance, den Saisonstart zu veredeln: „Mit einem Sieg machen wir aus einem ordentlichen einen sehr guten Start.“ Brisanz bringt das Wiedersehen mit dem Ex-Trainer Steffen Geisendorf: „Natürlich ist es ein besonderes Derby. Wir wissen, dass wir Favorit sind und wollen dieser Rolle gerecht werden. Aber wir sind gewarnt, Schott kennt uns sehr gut.“ Besonders Mut macht das letzte Spiel: „Gegen Weimar haben wir taktisch und läuferisch ein sehr gutes Spiel gezeigt. Wenn wir daran anknüpfen, können wir auch die nächsten Spiele positiv für gestalten."

Gestärkt ins Derby

„Leider haben wir es wie in den letzten Jahren nicht geschafft, besser reinzukommen, und stehen wieder unten drin“, sagt Teubert, der gegen Thüringen Jena gesperrt zuschauen muss. „Die Stimmung in der Mannschaft ist trotzdem gut – am Ende sind wir alles Amateurfußballer, da darf der Spaß nicht fehlen.“ Sportlich sieht er die Probleme klar: „Wir kassieren zu viele Gegentore und machen selbst zu wenige Tore. Dazu fehlt manchmal der letzte Wille in den Zweikämpfen.“ Hoffnung gibt die Rückkehr von Anton Runge: „Er wird unserer Defensive Stabilität geben. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen erfolgreicher sein werden.“ Im Derby setzt Sebastian Teubert vor allem auf den Teamgeist: „Wir müssen geschlossen auftreten, einer für den anderen laufen und die Grundtugenden auf den Platz bringen.“

Thüringen Jena reist als Favorit ins Stadtduell und will den Aufwärtstrend bestätigen. Schott II steht unter Druck, kann und wird aber im Derby alles reinwerfen, auch wenn mit Sebastian Teubert ein erfahrener Mann fehlen wird. Die Zuschauer erwartet ein emotionales Duell zweier Teams, die sich in- und auswendig kennen.